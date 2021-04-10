Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США будут представлены на высоком уровне на саммите Крымской платформы

Суббота, 10 апреля 2021, 19:03
США будут представлены на высоком уровне на саммите Крымской платформы

Соединенные Штаты будут представлены на высоком уровне на саммите Крымской платформы, а также на торжествах в Киеве, посвященных 30-й годовщине независимости Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин в интервью телеканалу ICTV.

"Пока нет точной информации, но приглашение мы получили, и на "Крымскую платформу" тоже. От США точно будут высокие представители на этих мероприятиях, но я пока не могу сказать, кто именно это будет", - сказала она, отвечая на вопрос, посетит ли президент США Джо Байден Киев.

Напомним, "Крымскую платформу" инициировали как международный координационный механизм для возвращения вопроса Крыма на повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействия деоккупации полуострова.

Первый саммит Крымской платформы запланирован на 23 августа 2021 года.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Крымская платформаКрымСШАоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Крымская платформа
Зеленский: Вопрос Крыма и крымских заключенных выводим на новый уровень
Россия должна вывести войска со всех оккупированных территорий Украины - Крымская платформа
К Крымской платформе присоединилась еще одна страна: теперь там более 60 государств
Последние новости
16:45
Сколько стоит приготовить оливье перед Новым годом: сравнение цен
16:34
Россияне попали уже по третьей базе с гуманитаркой в Херсоне
16:18
видеоПротестующие в Белграде начали блокаду движения
16:02
В Украине продолжает дешеветь автогаз продолжает дешеветь
15:54
Зеленский: Минус пять российских самолетов задают настроение на следующий год
15:50
Большие сети АЗС за выходные снизили цены на топливо
15:45
обновленоВ Криворожском районе воздушники сбили российскую ракету
15:33
Дело онлайн-казино: пытавшийся бежать фигурант задержан и взят под стражу
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
15:21
Зеленский назначил в АМКУ еще одного представителя Донеччины
Все новости...
Реклама: