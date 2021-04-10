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США будут представлены на высоком уровне на саммите Крымской платформы

Суббота, 10 апреля 2021, 19:03

Соединенные Штаты будут представлены на высоком уровне на саммите Крымской платформы, а также на торжествах в Киеве, посвященных 30-й годовщине независимости Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин в интервью телеканалу ICTV.

"Пока нет точной информации, но приглашение мы получили, и на "Крымскую платформу" тоже. От США точно будут высокие представители на этих мероприятиях, но я пока не могу сказать, кто именно это будет", - сказала она, отвечая на вопрос, посетит ли президент США Джо Байден Киев.

Напомним, "Крымскую платформу" инициировали как международный координационный механизм для возвращения вопроса Крыма на повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействия деоккупации полуострова.

Первый саммит Крымской платформы запланирован на 23 августа 2021 года.

Темы: СШАКрымоккупация


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