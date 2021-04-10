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Німецькі політики звинуватили Росію у цілеспрямованих тортурах Навального

Субота, 10 квітня 2021, 20:13

Умови ув'язнення у виправній колонії, в якій утримують російського опозиційного політика Олексія Навального, є "цілеспрямованими тортурами" і не сумісні з Європейською конвенцією про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню.

Джерело: DW з посиланням лист депутатів німецького Бундестагу, відправлений Навальному, що опублікований у виданні Der Spiegel

Деталі: Німецькі депутати із блоку Християнсько-демократичний союз (ХДС) і Християнсько-соціальний союз (ХСС), а також від Соціал-демократичної партії Німеччини (СДП), Вільної демократичної партії (ВДП) та Зелених висловили визнання і повну солідарність із російським опозиціонером.

За даними Der Spiegel, листа підписали уповноважена уряду Німеччини з прав людини Бербель Кофлер, член зовнішньополітичного комітету Бундестагу від фракції Зелених Юрґен Тріттін, очільник німецької делегації в ПАРЄ Андреас Нік та інші.

Депутати вимагають, аби Європейський комітет з питань запобігання катуванням Ради Європи перевірив умови ув'язнення Навального.

Пряма мова депутата фракції Зелених Мануеля Саррацина: "Повідомлення про голодування Олексія Навального гнітючі. Неприпустимо відводити погляд, якщо режим Путіна знову наражає життя Навального на небезпеку".

Нагадаємо:

  • 3 лютого російський суд засудив Навального до 3,5 років виправної колонії загального режиму. 28 лютого Навального перевезли до виправної колонії у Володимирській області.
  • У березні адвокати заявили про стрімке погіршення його стану здоров’я. За їх словами, політик відчуває сильні болі в спині та у правій нозі, яка у нього практично не діє.
  • 31 березня Навальний оголосив голодування, вимагаючи пустити до нього лікаря.
  • Десятки депутатів Європарламенту та парламентів окремих країн ЄС оприлюднили спільне звернення у зв’язку зі станом ув’язненого російського опозиціонера Алєксєя Навального.

Теми: НавальнийтортуриНімеччинаполітв'язніРосія


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