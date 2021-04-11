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Эскалация России напоминает действия 2014 года - Штаты в ОБСЕ

Воскресенье, 11 апреля 2021, 04:46
Эскалация России напоминает действия 2014 года - Штаты в ОБСЕ

Отказ России объяснить в ОБСЕ свою необычную военную активность у границы с Украиной вызвала в США беспокойство и напомнила ситуацию 2014 года.

Источник: Миссия США в ОБСЕ во время инициированного Украиной заседания, цитирует Укринформ

Дословно: "В 2014 году Россия также не предоставила детальную информацию о своей необычной военной деятельности на границе Украины в ответ на запрос Украины в соответствии с пунктом 16 Венского документа, а также отказалась участвовать в заседаниях для ответа на беспокойство Украины.

В 2014 году быстро стало понятно, что беспокойство Украины было обоснованным".

"Мы обеспокоены отказом России предоставить необходимую информацию по поводу ее необычной военной деятельности, в соответствии с разделом III Венского документа.

Неинформативный ответ России на вопросу Украины - как и ее непрозрачная деятельность на местах - несовместимы с буквой и духом Венского документа, который был принят консенсусом всеми 57 членами ОБСЕ, включая Россию, как длительный источник сотрудничества и военной прозрачности".

Детали: Миссия США при ОБСЕ выразила обеспокоенность по поводу того, что "Россия отказывается выполнять обязательства, которые она взяла на себя в соответствии с Венским документом 2011 года".

Было отмечено, что отсутствие прозрачности со стороны РФ "свидетельствует о том, что нынешние военные учения являются ни рутинными, ни запланированными".

"Эта продолжающаяся провокационная военная деятельность России снижает доверие и усиливает напряжение, а также вызывает вопросы относительно намерений, особенно учитывая историю событий с 2014 года", - заявили в миссии США в ОБСЕ.

Предыстория:

  • Ситуация на Донбассе обострилась в конце марта. На этом фоне Россия осуществляет наращивание своих войск у границ Украины.
  • Пентагон призвал Россию объяснить свои действия по наращиванию военных сил на границе с Украиной и в оккупированном Крыму.
  • США обсудили ситуацию в Украине с партнерами по НАТО, во время обсуждения они подтвердили свою непоколебимую поддержку суверенитету Украины и выразили обеспокоенность увеличением российской военной активности в регионе. 
  • Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин заверила, что Соединенные Штаты полностью поддерживают Украину в противостоянии с Россией и хотят помочь в достижении мира на Донбассе.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАОБСЕРосcия
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