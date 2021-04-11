Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Європарламенті закликали до жорстких санкцій проти Росії

Неділя, 11 квітня 2021, 09:38
У Європарламенті закликали до жорстких санкцій проти Росії

Німецький політик і депутат Європарламенту Манфред Вебер заявив, що у разі подальшої ескалації на кордоні з Україною Заходу слід пригрозити Москві замороженням рахунків олігархів та від'єднанням Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT.

Джерело: DW з посиланням на в інтерв'ю Вебера виданням німецької медіагрупи Funke

Деталі: Голова фракції консервативної Європейської народної партії (ЄНП) в Європарламенті Манфред Вебер пропонує жорстко відреагувати на посилення російської військової присутності на кордоні з Україною.

Політик підкреслив, що замороження рахунків російських олігархів або відключення РФ від SWIFT слід ужити, якщо Москва "продовжить курс небезпечних провокацій".

Іншим можливим важелем тиску Заходу на Кремль Вебер вважає газопровід "Північний потік-2", будівництво якого ще не завершено.

На переконання Вебера, Євросоюз і США мусять показати Кремлю, що очікує російське керівництво, якщо воно продовжить ескалацію ситуації на сході України або введе туди свої війська. Відповідь західних країн на такі дії Москви має бути "сильною і недвозначною", заявив Вебер.

Те саме стосується можливої реакції ЄС на ситуацію навколо критика Кремля - російського політика Олексія Навального, погіршення здоров'я якого, судячи з усього, стало результатом навмисних дій російського керівництва.

Пряма мова Вебера: "Путін має знати ціну своїм діям… Час дозованих санкцій минув".

Нагадаємо:

  • 30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак у Верховній Раді заявив, що Росія стягує війська до кордону з Україною.
  • 1 квітня українська розвідка відзвітувала, що Росія готує масштабні провокації й може ввести бойовиків вглиб України, а президент Володимир Зеленський провів таємну нараду щодо загострення на Донбасі та можливого нападу Росії. 

Читайте також: Ескалація бикування. До чого готується Кремль

"Українська правда" у Threads

Теми: санкціїРосіяУкраїнаПівнічний потік-2Путін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Усі новини...
санкції
Санкції з часом ще сильніше вдарять по Росії – ЄС
Британія накладатиме санкції на Іран за військову допомогу Росії
Зеленський ввів санкції проти компаній Фрідмана та його партнерів
Останні новини
19:59
Оновлено, відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
19:39
фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного
19:34
Шольц запевняє, що Україна отримає 50 млрд євро, попри Орбана
19:33
Заборона алмазів і заморожування активів: Японія посилила санкції проти РФ
19:28
Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС
19:05
У Зеленського очікують на щорічні до $15 млрд доходів від арештованих активів РФ
18:59
Через російський обстріл Нікополя постраждали бабуся з внучкою
18:58
У Росії почалося уповільнення YouTube
18:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
18:35
Ексглаву МВФ Рато судитимуть за ухилення від сплати податків: йому загрожує до 83 років в'язниці
Усі новини...
Реклама: