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У Європарламенті закликали до жорстких санкцій проти Росії

Неділя, 11 квітня 2021, 09:38

Німецький політик і депутат Європарламенту Манфред Вебер заявив, що у разі подальшої ескалації на кордоні з Україною Заходу слід пригрозити Москві замороженням рахунків олігархів та від'єднанням Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT.

Джерело: DW з посиланням на в інтерв'ю Вебера виданням німецької медіагрупи Funke

Деталі: Голова фракції консервативної Європейської народної партії (ЄНП) в Європарламенті Манфред Вебер пропонує жорстко відреагувати на посилення російської військової присутності на кордоні з Україною.

Політик підкреслив, що замороження рахунків російських олігархів або відключення РФ від SWIFT слід ужити, якщо Москва "продовжить курс небезпечних провокацій".

Іншим можливим важелем тиску Заходу на Кремль Вебер вважає газопровід "Північний потік-2", будівництво якого ще не завершено.

На переконання Вебера, Євросоюз і США мусять показати Кремлю, що очікує російське керівництво, якщо воно продовжить ескалацію ситуації на сході України або введе туди свої війська. Відповідь західних країн на такі дії Москви має бути "сильною і недвозначною", заявив Вебер.

Те саме стосується можливої реакції ЄС на ситуацію навколо критика Кремля - російського політика Олексія Навального, погіршення здоров'я якого, судячи з усього, стало результатом навмисних дій російського керівництва.

Пряма мова Вебера: "Путін має знати ціну своїм діям… Час дозованих санкцій минув".

Нагадаємо:

  • 30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак у Верховній Раді заявив, що Росія стягує війська до кордону з Україною.
  • 1 квітня українська розвідка відзвітувала, що Росія готує масштабні провокації й може ввести бойовиків вглиб України, а президент Володимир Зеленський провів таємну нараду щодо загострення на Донбасі та можливого нападу Росії. 

Читайте також: Ескалація бикування. До чого готується Кремль

Теми: санкціїРосіяУкраїнаПівнічний потік-2Путін


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