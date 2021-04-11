В Европарламенте призвали к жестким санкциям против России

Немецкий политик и депутат Европарламента Манфред Вебер заявил, что в случае дальнейшей эскалации на границе с Украиной Западу следует пригрозить Москве замораживанием счетов олигархов и отсоединением России от международной платежной системы SWIFT.

Источник: DW со ссылкой на в интервью Вебера изданием немецкой медиагруппы Funke

Детали: Председатель фракции консервативной Европейской народной партии (ЕНП) в Европарламенте Манфред Вебер предлагает жестко отреагировать на усиление российского военного присутствия на границе с Украиной.

Политик подчеркнул, что замораживание счетов российских олигархов или отключение РФ от SWIFT следует предпринять, если Москва "продолжит курс опасных провокаций".

Другим возможным рычагом давления Запада на Кремль Вебер считает газопровод "Северный поток-2", строительство которого еще не завершено.

По мнению Вебера, Евросоюз и США должны показать Кремлю, что какие последствия наступят для российского руководства, если оно продолжит эскалацию ситуации на востоке Украины или введет туда свои войска. Ответ западных стран на такие действия Москвы должен быть "сильным и недвусмысленным", заявил Вебер.

То же касается возможной реакции ЕС на ситуацию вокруг критика Кремля – ​​российского политика Алексея Навального, ухудшение здоровья которого, судя по всему, стало результатом умышленных действий российского руководства.

Прямая речь Вебера: "Путин должен знать цену своим действиям... Время дозированных санкций прошло".

Напомним:

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в Верховной Раде заявил, что Россия стягивает войска к границе с Украиной.

1 апреля украинская разведка отчиталась, что Россия готовит масштабные провокации и может ввести боевиков вглубь Украины, а президент Владимир Зеленский провел тайное совещание относительно обострения на Донбассе и возможного нападения России.

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