Самые быстрые в мире: в Индии за 85 дней сделали 100 миллионов прививок

Индия заявляет, что стала "самой быстрой страной в мире" по вакцинации от коронавируса, использовав уже более 100 миллионов доз вакцины.

Источник: ВВС

Детали: Министерство здравоохранения Индии заявило, что на 100 миллионов доз ушло 85 дней, тогда как в США – 89 дней, а в Китае – 102 дня.

В то же время, страна в воскресенье сообщила о рекордном количестве новых случаев коронавируса – более 150 тысяч, и более 800 новых смертей.

На этой неделе полдюжины штатов сообщили о нехватке доз, хотя правительство уверяло в наличии 40 миллионов доз, заявляя, что утверждения о нехватке вакцин "совершенно безосновательны".

План вакцинации Индии должен охватить 250 миллионов человек к июлю, но эксперты говорят, что темпы вакцинации должны возрасти, чтобы достичь поставленной цели.

С начала пандемии в Индии подтверждено более 12 миллионов случаев заболевания и более 167 тысяч случаев смерти. Она занимает третье место в мире по количеству случаев COVID-19 после США и Бразилии.

В Индии используются две вакцины – Covishield, разработанная AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом (ею также прививают в Украине – ред.), и разработанная другой индийской фирмой Bharat Biotech (Covaxin).

Индия начала кампанию вакцинации 16 января, сначала для медицинских работников. С 1 марта критерии отбора были расширены на людей старше 60 лет и лиц в возрасте от 45 до 59 лет с сопутствующими заболеваниями. Третий этап, начавшийся 1 апреля, охватывает всех людей старше 45 лет.

Что предшествовало: В Украине вакцинация против COVID-19 началась 24 февраля. По состоянию на 11 апреля в Украине привито 377 050 человек.

Главный санврач Виктор Ляшко считает, что при задействовании всех ресурсов Украины сможет делать от 4,5 миллионов до 11 миллионов прививок в месяц.

4 апреля президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО, предусматривающее вакцинацию большей части взрослого населения от коронавируса до конца 2021 года.

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