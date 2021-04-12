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Арестович про перенесення перемовин ТКГ з Мінська: Можливо, буде щось на кшталт Швеції

Понеділок, 12 квітня 2021, 03:41
RadioSvoboda

Спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович вважає, що перемовини ТКГ навряд чи переноситимуть з Білорусі до Польщі – оскільки вона не влаштовуватиме росіян.

Джерело: Арестович у "Радіо Свобода"

Пряма мова: "По-перше, це дуже віддалена перспектива. Зараз зарано про це говорити, хіба що суто теоретично.

Польща, я не думаю, що буде підходящим майданчиком для Росії, тому що російсько-польські відносини відомі. Скоріш за все, якщо це відбудеться і ми можемо фантазувати, це буде щось на кшталт Швеції, можливо, або Австрії – країни, яка не є членом НАТО.

Для Росії це дуже чутливе питання".

Деталі: Зазначається, що тільки Україна не може вирішити, де буде місце для перемовин, і в будь-якому буде ухвалюватися тристороннє рішення.

Нагадаємо:

  • Віцепрем'єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков розповів, що українська делегація в ТКГ, коли завершиться пандемія, не буде їхати до Мінська на перемовини через ворожу риторику Білорусі щодо України. 
  • Очільник української делегації в ТКГ Леонід Кравчук припускає, що перемовини можуть перенести до Польщі. За словами Кравчука, продовжувати перемовини у Мінську "не можна ні в якому разі": у Білорусі, зокрема від Лукашенка, про Україну говорять часом доволі непристойні речі. 
  • Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що заява Кравчука начебто є свідченням небажання Києва виконувати Мінські домовленості.

Теми: арешт


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