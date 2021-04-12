Арестович про перенесення перемовин ТКГ з Мінська: Можливо, буде щось на кшталт Швеції
Спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович вважає, що перемовини ТКГ навряд чи переноситимуть з Білорусі до Польщі – оскільки вона не влаштовуватиме росіян.
Джерело: Арестович у "Радіо Свобода"
Пряма мова: "По-перше, це дуже віддалена перспектива. Зараз зарано про це говорити, хіба що суто теоретично.
Польща, я не думаю, що буде підходящим майданчиком для Росії, тому що російсько-польські відносини відомі. Скоріш за все, якщо це відбудеться і ми можемо фантазувати, це буде щось на кшталт Швеції, можливо, або Австрії – країни, яка не є членом НАТО.
Для Росії це дуже чутливе питання".
Деталі: Зазначається, що тільки Україна не може вирішити, де буде місце для перемовин, і в будь-якому буде ухвалюватися тристороннє рішення.
Нагадаємо:
- Віцепрем'єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков розповів, що українська делегація в ТКГ, коли завершиться пандемія, не буде їхати до Мінська на перемовини через ворожу риторику Білорусі щодо України.
- Очільник української делегації в ТКГ Леонід Кравчук припускає, що перемовини можуть перенести до Польщі. За словами Кравчука, продовжувати перемовини у Мінську "не можна ні в якому разі": у Білорусі, зокрема від Лукашенка, про Україну говорять часом доволі непристойні речі.
- Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що заява Кравчука начебто є свідченням небажання Києва виконувати Мінські домовленості.