Арестович о переносе переговоров ТКГ из Минска: Возможно, будет что-то вроде Швеции
Спикер украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович считает, что переговоры ТКГ вряд ли будут переносить из Беларуси в Польшу - поскольку она не будет устраивать россиян.
Источник: Арестович в "Радио Свобода"
Прямая речь: "Во-первых, это очень отдаленная перспектива. Сейчас рано об этом говорить, разве что чисто теоретически.
Польша, я не думаю, что будет подходящей площадкой для России, потому что российско-польские отношения известны. Скорее всего, если это произойдет и мы можем фантазировать, это будет что-то вроде Швеции, возможно, или Австрии - страны, которая не является членом НАТО.
Для России это очень чувствительный вопрос".
Детали: Отмечается, что только Украина не может решить, где будет место для переговоров, и в любом будет приниматься трехстороннее решение.
Напомним:
- Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал, что украинская делегация в ТКГ, когда завершится пандемия, не будет ехать в Минск на переговоры из-за враждебной риторики Беларуси насчет Украины.
- Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук предполагает, что переговоры могут перенести в Польшу. По словам Кравчука, продолжать переговоры в Минске "нельзя ни в коем случае": в Беларуси, в частности от Лукашенко, об Украине говорят порой весьма неприличные вещи.
- Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что заявление Кравчука вроде бы свидетельствует о нежелании Киева выполнять Минские договоренности.