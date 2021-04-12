Арестович о переносе переговоров ТКГ из Минска: Возможно, будет что-то вроде Швеции

Спикер украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович считает, что переговоры ТКГ вряд ли будут переносить из Беларуси в Польшу - поскольку она не будет устраивать россиян.

Источник: Арестович в "Радио Свобода"

Прямая речь: "Во-первых, это очень отдаленная перспектива. Сейчас рано об этом говорить, разве что чисто теоретически.

Польша, я не думаю, что будет подходящей площадкой для России, потому что российско-польские отношения известны. Скорее всего, если это произойдет и мы можем фантазировать, это будет что-то вроде Швеции, возможно, или Австрии - страны, которая не является членом НАТО.

Для России это очень чувствительный вопрос".

Детали: Отмечается, что только Украина не может решить, где будет место для переговоров, и в любом случае будет приниматься трехстороннее решение.

Напомним: