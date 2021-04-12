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Окупанти вбили ще одного українського воїна в зоні ООС

Понеділок, 12 квітня 2021, 12:48
Окупанти вбили ще одного українського воїна в зоні ООС

Внаслідок прицільного обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації в районі проведення операції Об'єднаних сил 12 квітня один український військовий отримав вогнепальне кульове поранення не сумісне з життям.

Джерело: оперативно-тактичне угруповання "Північ" у Facebook

Деталі: Населений пункт у повідомленні не вказується, зазначено лише, що трагедія сталася в смузі відповідальності ОТУ "Північ".

Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України.

Про цей інцидент збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Дослівно: "Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих домовленостей про режим припинення вогню".

Нагадаємо: З кінця березня на фронті в  Донецькій та Луганській областях України спостерігається загострення. Збройні формування РФ вдаються до постійних провокацій та порушень режиму припинення вогню. Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Україна зацікавлена у деескалації виключно мирним шляхом. Він запросив телефонні перемовини з президентом держави-агресора Володимиром Путіним, але там ігнорують цей запит. Країни "нормандської четвірки" та США висловили підтримку Україні та закликали РФ до деескалації на сході України.

Українська правда

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Теми: війна
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