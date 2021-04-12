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Окупанти вбили ще одного українського воїна в зоні ООС

Понеділок, 12 квітня 2021, 12:48

Внаслідок прицільного обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації в районі проведення операції Об'єднаних сил 12 квітня один український військовий отримав вогнепальне кульове поранення не сумісне з життям.

Джерело: оперативно-тактичне угруповання "Північ" у Facebook

Деталі: Населений пункт у повідомленні не вказується, зазначено лише, що трагедія сталася в смузі відповідальності ОТУ "Північ".

Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України.

Про цей інцидент збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Дослівно: "Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих домовленостей про режим припинення вогню".

Українська правда
Теми: війна


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