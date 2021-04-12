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Оккупанты убили еще одного украинского воина в зоне ООС

Понедельник, 12 апреля 2021, 12:48
Оккупанты убили еще одного украинского воина в зоне ООС

Вследствие прицельного обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации в районе проведения операции Объединенных сил 12 апреля один украинский военный получил огнестрельное пулевое ранение, несовместимое с жизнью.

Источник: оперативно-тактическая группировка "Північ" в Facebook

Детали: Населенный пункт в сообщении не указывается, отмечено лишь, что трагедия произошла в полосе ответственности ОТГ "Північ".

Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.

Об этом инциденте вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Дословно: "Действия российских оккупантов раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих договоренностей о режиме прекращения огня".

Напомним: С конца марта на фронте в Донецкой и Луганской областях Украины наблюдается обострение. Вооруженные формирования РФ прибегают к постоянным провокациям и нарушениям режима прекращения огня. Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Украина заинтересована в деэскалации исключительно мирным путем. Он запросил телефонные переговоры с президентом государства-агрессора Владимиром Путиным, но там игнорируют этот запрос.

Страны "нормандской четверки" и США выразили поддержку Украине и призвали РФ к деэскалации на востоке Украины.

Украинская правда
Темы: война
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