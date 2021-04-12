Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Тупицького не пустили на засідання КС, яке він сам скликав

Понеділок, 12 квітня 2021, 13:10
Тупицького не пустили на засідання КС, яке він сам скликав
Скриншот з відео prm.ua

Співробітники Державної охорони не пустили Олександра Тупицького у приміщення Конституційного суду на спеціальне пленарне засідання, яке він скликав через указ президента про його звільнення з посади судді.

Джерело: Тупицький в ефірі телеканалу "Прямий", "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело у КС

Пряма мова Тупицького: "(Прийшов – ред.) для дачі пояснень суддям для прийняття рішення. Ми можемо пройти? Ні? Ви зриваєте тоді засідання. Всім суддям розіслано моє розпорядження про скликання засідання, воно опубліковане у пресі. Всі знають про це. Ви зриваєте засідання".

Деталі: Охорона Тупицького не пропустила, попри те, що він наголошував, що на засіданні має відбутися таємне голосування про його відставку, і що він хоче дати пояснення.

Тупицький сказав, що якщо його не пускають, то він і надалі "залишається суддею і головою КС". Після цього він поїхав.

Пізніше "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело повідомив, що Конституційний суд не зібрався 12 квітня на спецзасідання, на якому мали розглянути питання про звільнення з посад суддів КС Олександра Тупицького та Олександра Касмініна у зв'язку з президентським указом.

За словами співрозмовника, спецзасідання не відбулося через відсутність суддів. Інших подробиць він не повідомив.

Що було раніше: 29 березня Тупицький оголосив про скликання спеціального пленарного засідання Конституційного суду України на 12 квітня через указ президента про його звільнення з посади судді.

Передісторія:

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ТупицькийКС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

Усі новини...
Тупицький
Україна направила Австрії клопотання про видачу Тупицького – ЗМІ
В Конституційному суді не змогли висунути кандидатів на посаду голови
Тупицький незаконно перетнув кордон на "таксі можливостей" - ОГП
Останні новини
20:13
"Укргідроенерго" планує відновити 1 ГВт потужності протягом наступних пів року
20:10
Народила від батька: на Сумщині поліція затримала чоловіка, який систематично ґвалтував доньку
20:08
Європейська інвесткомпанія KKCG придбала ІТ-платформу Avenga з офісами в Україні
20:06
Шольц розповів, як відволік Орбана від голосування проти України
20:05
Російський суд відправив кримського журналіста Ернеса Аметова до в’язниці на 11 років 
20:00
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
19:59
Оновлено, відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
19:39
фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного
19:34
Шольц запевняє, що Україна отримає 50 млрд євро, попри Орбана
19:33
Заборона алмазів і заморожування активів: Японія посилила санкції проти РФ
Усі новини...
Реклама: