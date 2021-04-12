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Тупицького не пустили на засідання КС, яке він сам скликав

Понеділок, 12 квітня 2021, 13:10
Скриншот з відео prm.ua

Співробітники Державної охорони не пустили Олександра Тупицького у приміщення Конституційного суду на спеціальне пленарне засідання, яке він скликав через указ президента про його звільнення з посади судді.

Джерело: Тупицький в ефірі телеканалу "Прямий"

Пряма мова Тупицького: "(Прийшов – ред.) для дачі пояснень суддям для прийняття рішення. Ми можемо пройти? Ні? Ви зриваєте тоді засідання. Всім суддям розіслано моє розпорядження про скликання засідання, воно опубліковане у пресі. Всі знають про це. Ви зриваєте засідання".

Деталі: Охорона Тупицького не пропустила, попри те, що він наголошував, що на засіданні має відбутися таємне голосування про його відставку, і що він хоче дати пояснення.

Тупицький сказав, що якщо його не пускають, то він і надалі "залишається суддею і головою КС". Після цього він поїхав.

Що було раніше: 29 березня Тупицький оголосив про скликання спеціального пленарного засідання Конституційного суду України на 12 квітня через указ президента про його звільнення з посади судді.

Передісторія:

Ірина Балачук, УП
Теми: ТупицькийКС


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