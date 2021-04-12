Тупицького не пустили на засідання КС, яке він сам скликав
Співробітники Державної охорони не пустили Олександра Тупицького у приміщення Конституційного суду на спеціальне пленарне засідання, яке він скликав через указ президента про його звільнення з посади судді.
Джерело: Тупицький в ефірі телеканалу "Прямий", "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело у КС
Пряма мова Тупицького: "(Прийшов – ред.) для дачі пояснень суддям для прийняття рішення. Ми можемо пройти? Ні? Ви зриваєте тоді засідання. Всім суддям розіслано моє розпорядження про скликання засідання, воно опубліковане у пресі. Всі знають про це. Ви зриваєте засідання".
Деталі: Охорона Тупицького не пропустила, попри те, що він наголошував, що на засіданні має відбутися таємне голосування про його відставку, і що він хоче дати пояснення.
Тупицький сказав, що якщо його не пускають, то він і надалі "залишається суддею і головою КС". Після цього він поїхав.
Пізніше "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело повідомив, що Конституційний суд не зібрався 12 квітня на спецзасідання, на якому мали розглянути питання про звільнення з посад суддів КС Олександра Тупицького та Олександра Касмініна у зв'язку з президентським указом.
За словами співрозмовника, спецзасідання не відбулося через відсутність суддів. Інших подробиць він не повідомив.
Що було раніше: 29 березня Тупицький оголосив про скликання спеціального пленарного засідання Конституційного суду України на 12 квітня через указ президента про його звільнення з посади судді.
Передісторія:
- Президент Володимир Зеленський 27 березня скасував укази експрезидента Віктора Януковича від 2013 року про призначення Тупицького і Касмініна суддями КС.
- Тупицький подав позов до Верховного Суду про оскарження указу Зеленського щодо скасування його призначення на посаду судді КС.
- Відсторонений голова Конституційного Суду Олександр Тупицький двічі проігнорував засідання Печерського райсуду Києва, який мав обирати йому запобіжний захід. Засідання перенесли на 15 квітня.