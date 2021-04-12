Тупицкого не пустили на заседание КС, которое он сам созвал

Сотрудники Государственной охраны не пустили Александра Тупицкого в помещение Конституционного суда на специальное пленарное заседание, которое он созвал из-за указа президента о его увольнении с должности судьи.

Источник: Тупицкий в эфире телеканала "Прямой"

Прямая речь Тупицкого: "(Пришел – ред.) для дачи объяснений судьям для принятия решения. Мы можем пройти? Нет? Вы срываете тогда заседание. Всем судьям разослано мое распоряжение о созыве заседания, оно опубликовано в прессе. Все знают об этом. Вы срываете заседание".

Детали: Охрана Тупицкого не пропустила, несмотря на то, что он заявлял, что на заседании должно быть тайное голосование относительно его отставке, и он хочет дать объяснения.

Тупицкий сказал, что если его не пускают, то он и дальше "остается судьей и главой КС". После этого он уехал.

Что было раньше: 29 марта Тупицкий объявил о созыве специального пленарного заседания Конституционного суда на 12 апреля из-за указа президента о его увольнении с должности судьи.

Предыстория: