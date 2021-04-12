Тупицкого не пустили на заседание КС, которое он сам созвал
Сотрудники Государственной охраны не пустили Александра Тупицкого в помещение Конституционного суда на специальное пленарное заседание, которое он созвал из-за указа президента о его увольнении с должности судьи.
Источник: Тупицкий в эфире телеканала "Прямой", "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в КС
Прямая речь Тупицкого: "(Пришел – ред.) для дачи объяснений судьям для принятия решения. Мы можем пройти? Нет? Вы срываете тогда заседание. Всем судьям разослано мое распоряжение о созыве заседания, оно опубликовано в прессе. Все знают об этом. Вы срываете заседание".
Детали: Охрана Тупицкого не пропустила, несмотря на то, что он заявлял, что на заседании должно быть тайное голосование относительно его отставке, и он хочет дать объяснения.
Тупицкий сказал, что если его не пускают, то он и дальше "остается судьей и главой КС". После этого он уехал.
Позже "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник сообщил, что Конституционный суд не собрался 12 апреля на спецзаседание, на котором должны были рассмотреть вопрос об увольнении с должностей судей КС Александра Тупицкого и Александра Касминина в связи с президентским указом.
По словам собеседника, спецзаседание не состоялось из-за отсутствия судей. Других подробностей он не сообщил.
Что было раньше: 29 марта Тупицкий объявил о созыве специального пленарного заседания Конституционного суда на 12 апреля из-за указа президента о его увольнении с должности судьи.
Предыстория:
- Президент Владимир Зеленский 27 марта отменил указы экс-президента Виктора Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КС.
- Тупицкий подал иск в Верховный Суд об обжаловании указа Зеленского об отмене его назначения на должность судьи КС.
- Отстраненный председатель Конституционного суда Александр Тупицкий дважды проигнорировал заседения Печерского райсуда Киева, который должен избрать ему меру пресечения. Заседание перенесли на 15 апреля.