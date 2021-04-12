Украина зовет собраться ОБСЕ из-за российской армию на границе

Украина инициировала совместное заседание Постоянного совета и Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ из-за скопления Россией войск у своих границ.

Источник: сообщение постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Евгения Цимбалюка в Twitter, сообщения американской миссии в ОБСЕ в Twitter

Прямая речь Цимбалюка: "Украина инициировала совместное заседание Постоянного совета и Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ - для рассмотрения вопроса существенного увеличения военного присутствия РФ вдоль границы с Украиной и на временно оккупированных украинских территориях".

Детали: В то же время в твиттере американской миссии в ОБСЕ указывается, что в течение 48 часов у России будет еще одна возможность объяснить свои действия на специальном заседании ОБСЕ, о котором пригласила Украины.

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