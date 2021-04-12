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Украина зовет собраться ОБСЕ из-за российской армию на границе

Понедельник, 12 апреля 2021, 17:14
Украина зовет собраться ОБСЕ из-за российской армию на границе

Украина инициировала совместное заседание Постоянного совета и Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ из-за скопления Россией войск у своих границ.

Источник: сообщение постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Евгения Цимбалюка в Twitter, сообщения американской миссии в ОБСЕ в Twitter

Прямая речь Цимбалюка: "Украина инициировала совместное заседание Постоянного совета и Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ - для рассмотрения вопроса существенного увеличения военного присутствия РФ вдоль границы с Украиной и на временно оккупированных украинских территориях".

Детали: В то же время в твиттере американской миссии в ОБСЕ указывается, что в течение 48 часов у России будет еще одна возможность объяснить свои действия на специальном заседании ОБСЕ, о котором пригласила Украины.

Предыстория:

  • Россия уже перебросила к границам Украины и в аннексированный Крым 16 батальонно-тактических групп из мотострелковых, танковых и воздушно-десантных подразделений, накопления российских военных у границ продлится до конца апреля.
  • 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в Верховной Раде заявил, что Россия под видом подготовки к военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной: в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым.
  • 1 апреля украинская разведка отчиталась, что Россия готовит масштабные провокации и может ввести боевиков вглубь Украины, а президент Владимир Зеленский провел тайное совещание относительно обострения на Донбассе и возможного нападения России.
  • Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила все большую обеспокоенность США относительно недавней эскалации со стороны России на Донбассе и у границ Украины.

Украинская правда

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Темы: ОБСЕРосcия
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