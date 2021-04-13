В средней школе в США произошла перестрелка, есть погибший
В средней школе Остин-Ист-Магнет в Ноксвилле, американский штат Теннесси, произошла стрельба - есть погибший и раненый.
Источник: CNN, The New York Times
Детали: Отмечается, что несколько правоохранительных органов прибыли по вызову о человеке, "который, возможно, был вооружен в школе". Когда к нему подошли сотрудники полиции, раздались выстрелы.
Департамент полиции Ноксвилла сообщил, что мужчина был задержан. Дополнительной информации о мотивах стрельбы не сообщается.
Один человек погиб на месте. Офицер полиции был ранен и госпитализирован с травмами, которые не угрожают жизни. Других жертв, как сообщается, нет.
Отмечается, что одного человека задержали для проведения дополнительного расследования.
В полиции призвали жителей избегать этот район. Руководство школы объявило, что занятия в школе отменены во вторник и среду.
Напомним:
- 17 марта в салонах в американской Атланте и пригороде произошли три стрельбы, в результате которых погибли по меньшей мере семь человек.
- 23 марта вооруженный мужчина открыл огонь в супермаркете в американском городе Боулдер, убив 10 человек, включая полицейским.
- 9 апреля стрельба произошла на фабрике по производству шкафов Kent Moore Cabinets в Брайане. Один человек погиб, еще пятеро получили ранения.
- Президент США Джо Байден назвал эпидемией насилие с применением оружия в стране и анонсировал ряд ограничений относительно свободного обращения оружия.