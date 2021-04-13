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В средней школе в США произошла перестрелка, есть погибший

Вторник, 13 апреля 2021, 02:44
В средней школе в США произошла перестрелка, есть погибший
Knoxville PD/EPA

В средней школе Остин-Ист-Магнет в Ноксвилле, американский штат Теннесси, произошла стрельба - есть погибший и раненый.

Источник: CNN, The New York Times

Детали: Отмечается, что несколько правоохранительных органов прибыли по вызову о человеке, "который, возможно, был вооружен в школе". Когда к нему подошли сотрудники полиции, раздались выстрелы.

Департамент полиции Ноксвилла сообщил, что мужчина был задержан. Дополнительной информации о мотивах стрельбы не сообщается.

Один человек погиб на месте. Офицер полиции был ранен и госпитализирован с травмами, которые не угрожают жизни. Других жертв, как сообщается, нет.

Отмечается, что одного человека задержали для проведения дополнительного расследования.

В полиции призвали жителей избегать этот район. Руководство школы объявило, что занятия в школе отменены во вторник и среду.

Напомним:

  • 17 марта в салонах в американской Атланте и пригороде произошли три стрельбы, в результате которых погибли по меньшей мере семь человек.
  • 23 марта вооруженный мужчина открыл огонь в супермаркете в американском городе Боулдер, убив 10 человек, включая полицейским.
  • 9 апреля стрельба произошла на фабрике по производству шкафов Kent Moore Cabinets в Брайане. Один человек погиб, еще пятеро получили ранения.
  • Президент США Джо Байден назвал эпидемией насилие с применением оружия в стране и анонсировал ряд ограничений относительно свободного обращения оружия.

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Темы: США
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