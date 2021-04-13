Боевики убили еще одного и ранили двух бойцов ОС: сбрасывают гранаты беспилотниками

12 апреля в районе операции Объединенных сил на востоке Украины боевики совершили 15 обстрелов и 2 дистанционных минирования, застрелили одного украинского бойца, до 7 утра 13 апреля они совершили один обстрел и сбросили гранаты беспилотниками – убили одного бойца и ранили еще двоих.

Источник: утренняя сводка о ситуации в районе ООС по состоянию на 7 утра 13 апреля

Детали: За прошедшие сутки, 12 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня, среди которых 15 – обстрелы позиций украинских защитников и 2 – дистанционное минирование минами ПОМ-2.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи поселка Пивденне, противник вел обстрел из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм, из вооружения БМП-1, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку от населенных пунктов Шумы и Зайцево российско-оккупационные войска открывали огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи поселка Новгородское оккупанты открывали огонь из вооружения боевых машин пехоты и станковых противотанковых гранатометов.

В направлении поселка Золотое-4 вооруженные формирования РФ осуществили обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Пески, противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, а у Каменки – из стрелкового оружия.

Вследствие прицельного обстрела позиций украинских подразделений вооруженными формированиями России один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил огнестрельное пулевое ранение, несовместимое с жизнью.

В направлении населенного пункта Зайцево боевики дважды осуществили дистанционное минирование гражданской инфраструктуры из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

С начала суток 13 апреля российско-оккупационные войска 3 раза нарушили режим прекращения огня, из которых 1 обстрел позиций украинских защитников и 2 пересечения линии разграничения враждебным БПЛА.

Недалеко от населенного пункта Южное противник открывал огонь из минометов 82-го калибра.

В районе населенного пункта Майорское БПЛА противника пересекли линию разграничения и осуществили сброс гранат на позиции украинских подразделений, в результате чего один военнослужащий получил ранения, несовместимое с жизнью.

Еще двое военнослужащих из состава объединенных сил получили ранения. Воинам оперативно оказали медицинскую помощь, их доставили в лечебное учреждение.

Командование ООС указывает, что оккупанты увеличили количество обстрелов и интенсивность информационных "вбросов" накануне очередного заседания Трехсторонней контактной группы.

Напомним: 12 апреля в районе проведения операции Объединенных сил погиб 24-летний буковинец Ярослав Карлийчук.