Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Боевики убили еще одного и ранили двух бойцов ОС: сбрасывают гранаты беспилотниками

Вторник, 13 апреля 2021, 09:06
Боевики убили еще одного и ранили двух бойцов ОС: сбрасывают гранаты беспилотниками

12 апреля в районе операции Объединенных сил на востоке Украины боевики совершили 15 обстрелов и 2 дистанционных минирования, застрелили одного украинского бойца, до 7 утра 13 апреля они совершили один обстрел и сбросили гранаты беспилотниками – убили одного бойца и ранили еще двоих.

Источник: утренняя сводка о ситуации в районе ООС по состоянию на 7 утра 13 апреля

Детали: За прошедшие сутки, 12 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня, среди которых 15 – обстрелы позиций украинских защитников и 2 – дистанционное минирование минами ПОМ-2.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи поселка Пивденне, противник вел обстрел из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм, из вооружения БМП-1, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку от населенных пунктов Шумы и Зайцево российско-оккупационные войска открывали огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи поселка Новгородское оккупанты открывали огонь из вооружения боевых машин пехоты и станковых противотанковых гранатометов.

В направлении поселка Золотое-4 вооруженные формирования РФ осуществили обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Пески, противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, а у Каменки – из стрелкового оружия.

Вследствие прицельного обстрела позиций украинских подразделений вооруженными формированиями России один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил огнестрельное пулевое ранение, несовместимое с жизнью.

В направлении населенного пункта Зайцево боевики дважды осуществили дистанционное минирование гражданской инфраструктуры из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

С начала суток 13 апреля российско-оккупационные войска 3 раза нарушили режим прекращения огня, из которых 1 обстрел позиций украинских защитников и 2 пересечения линии разграничения враждебным БПЛА.

Недалеко от населенного пункта Южное противник открывал огонь из минометов 82-го калибра.

В районе населенного пункта Майорское БПЛА противника пересекли линию разграничения и осуществили сброс гранат на позиции украинских подразделений, в результате чего один военнослужащий получил ранения, несовместимое с жизнью.

Еще двое военнослужащих из состава объединенных сил получили ранения. Воинам оперативно оказали медицинскую помощь, их доставили в лечебное учреждение.

Командование ООС указывает, что оккупанты увеличили количество обстрелов и интенсивность информационных "вбросов" накануне очередного заседания Трехсторонней контактной группы.

Напомним: 12 апреля в районе проведения операции Объединенных сил погиб 24-летний буковинец Ярослав Карлийчук.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбассвойнаООСбоевые действияОбъединенные силы на Донбассе
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
16:45
Сколько стоит приготовить оливье перед Новым годом: сравнение цен
16:34
Россияне попали уже по третьей базе с гуманитаркой в Херсоне
16:18
видеоПротестующие в Белграде начали блокаду движения
16:02
В Украине продолжает дешеветь автогаз продолжает дешеветь
15:54
Зеленский: Минус пять российских самолетов задают настроение на следующий год
15:50
Большие сети АЗС за выходные снизили цены на топливо
15:45
обновленоВ Криворожском районе воздушники сбили российскую ракету
15:33
Дело онлайн-казино: пытавшийся бежать фигурант задержан и взят под стражу
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
Все новости...
Реклама: