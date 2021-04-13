Данілов обговорив агресію Росії з дипломатами ЄС: Ми не віддамо свою землю

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов на зустрічі з керівниками дипломатичних представництв країн-членів ЄС запевнив, що Україна готова дати достойну відповідь на загрози, які виникають біля її кордону.

Джерело: пресцентр РНБО

Деталі: Під час зустрічі сторони обговорили актуальну безпекову ситуацію в регіоні, зокрема, в контексті ескалації російської гібридної агресії на Сході України.

Особливий наголос Данілов зробив на тому, що в України на сьогоднішній день немає плану повертати тимчасово окуповані території військовим шляхом, її завдання – вирішити конфлікт виключно політико-дипломатичним шляхом.

"Все інше – це суто інформаційна війна РФ, яку вони ведуть не лише на нашій території, але й в усій Європі", - зазначив секретар РНБО.

Данілов також висловив подяку європейським дипломатам за підтримку нашої держави, наголосивши, що протидіяти агресору "без допомоги наших справжніх партнерів нам буде складно", але Україна готова дати достойну відповідь на загрози, які виникають біля її кордону.

"Ми не віддамо свою землю", - сказав секретар РНБО, підкресливши, що українські військові на передовій готові до будь-якого загострення ситуації, а Україна продовжує бути "форпостом для всієї Європи".

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