Данилов обсудил агрессию России с дипломатами ЕС: Мы не отдадим свою землю

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на встрече с руководителями дипломатических представительств стран-членов ЕС заверил, что Украина готова дать достойный ответ на угрозы, которые возникают у ее границы.

Источник: пресс-центр СНБО

Детали: Во время встречи стороны обсудили актуальную ситуацию с безопасностью в регионе, в частности, в контексте эскалации российской гибридной агрессии на Востоке Украины.

Особый акцент Данилов сделал на том, что у Украины на сегодняшний день нет плана возвращать временно оккупированные территории военным путем, ее задача - решить конфликт исключительно политико-дипломатическим путем.

"Все остальное - это чисто информационная война РФ, которую они ведут не только на нашей территории, но и во всей Европе", - отметил секретарь СНБО.

Данилов также выразил благодарность европейским дипломатам за поддержку нашего государства, подчеркнув, что противодействовать агрессору "без помощи наших настоящих партнеров нам будет сложно", но Украина готова дать достойный ответ на угрозы, которые возникают у ее границы.

"Мы не отдадим свою землю", - сказал секретарь СНБО, подчеркнув, что украинские военные на передовой готовы к любому обострению ситуации, а Украина продолжает быть "форпостом для всей Европы".

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