Тупицький просить ОАСК заборонити працівникам УДО не пускати його в Конституційний суд

Відсторонений голова Конституційного Суду Олександр Тупицький і суддя Олександр Касмінін подали позов до Окружного адміністративного суду Києва щодо недопуску їх до приміщення КС.

Джерело: повідомлення на сайті ОАСК

Дослівно: "Позивачі звернулись до ОАСК з позовними у яких просять суд визнати протиправними дії військовослужбовців Управління державної охорони України щодо недопуску Олександра Тупицького та Олександра Касмініна до приміщення Конституційного Суду України та просять зобов'язати УДО не чинити перешкоди в їх допуску до приміщення КСУ".

Деталі: Також Тупицький і Касмінін попросили для забезпечення позову заборонити УДО вчиняти дії щодо недопуску їх до приміщення КС.

Наразі судом вирішується питання наявності правових підстав вжиття заходів забезпечення позову та відкриття провадження в адміністративній справі.

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