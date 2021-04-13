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Тупицький просить ОАСК заборонити працівникам УДО не пускати його в Конституційний суд

Вівторок, 13 квітня 2021, 15:39

Відсторонений голова Конституційного Суду Олександр Тупицький і суддя Олександр Касмінін подали позов до Окружного адміністративного суду Києва щодо недопуску їх до приміщення КС.

Джерело: повідомлення на сайті ОАСК

Дослівно: "Позивачі звернулись до ОАСК з позовними у яких просять суд визнати протиправними дії військовослужбовців Управління державної охорони України щодо недопуску Олександра Тупицького та Олександра Касмініна до приміщення Конституційного Суду України та просять зобов'язати УДО  не чинити перешкоди в їх допуску до приміщення КСУ".

Деталі: Також Тупицький і Касмінін попросили для забезпечення позову заборонити УДО вчиняти дії щодо недопуску їх до приміщення КС.

Наразі судом вирішується питання наявності правових підстав вжиття заходів забезпечення позову та відкриття провадження в адміністративній справі.

Передісторія:

  • У понеділок співробітники Державної охорони не пустили Олександра Тупицького у приміщення Конституційного суду на спеціальне пленарне засідання, яке він скликав через указ президента про його звільнення з посади судді.
  • Президент Володимир Зеленський 27 березняскасував укази експрезидента Віктора Януковича від 2013 року про призначення Тупицького і Касмініна суддями КС.
  • Тупицький подав позов до Верховного Суду про оскарження указу Зеленськогощодо скасування його призначення на посаду судді КС.
  • Відсторонений голова Конституційного Суду Олександр Тупицький двічі проігнорував засіданняПечерського райсуду Києва, який мав обирати йому запобіжний захід. Засідання перенесли на 15 квітня.

Українська правда
Теми: судКСОАСК


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