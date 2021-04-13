Тупицький просить ОАСК заборонити працівникам УДО не пускати його в Конституційний суд
Відсторонений голова Конституційного Суду Олександр Тупицький і суддя Олександр Касмінін подали позов до Окружного адміністративного суду Києва щодо недопуску їх до приміщення КС.
Джерело: повідомлення на сайті ОАСК
Дослівно: "Позивачі звернулись до ОАСК з позовними у яких просять суд визнати протиправними дії військовослужбовців Управління державної охорони України щодо недопуску Олександра Тупицького та Олександра Касмініна до приміщення Конституційного Суду України та просять зобов'язати УДО не чинити перешкоди в їх допуску до приміщення КСУ".
Деталі: Також Тупицький і Касмінін попросили для забезпечення позову заборонити УДО вчиняти дії щодо недопуску їх до приміщення КС.
Наразі судом вирішується питання наявності правових підстав вжиття заходів забезпечення позову та відкриття провадження в адміністративній справі.
Передісторія:
- У понеділок співробітники Державної охорони не пустили Олександра Тупицького у приміщення Конституційного суду на спеціальне пленарне засідання, яке він скликав через указ президента про його звільнення з посади судді.
- Президент Володимир Зеленський 27 березняскасував укази експрезидента Віктора Януковича від 2013 року про призначення Тупицького і Касмініна суддями КС.
- Тупицький подав позов до Верховного Суду про оскарження указу Зеленськогощодо скасування його призначення на посаду судді КС.
- Відсторонений голова Конституційного Суду Олександр Тупицький двічі проігнорував засіданняПечерського райсуду Києва, який мав обирати йому запобіжний захід. Засідання перенесли на 15 квітня.