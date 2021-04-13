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Тупицкий просит ОАСК запретить работникам УГО не пускать его в Конституционный суд

Вторник, 13 апреля 2021, 15:39
Тупицкий просит ОАСК запретить работникам УГО не пускать его в Конституционный суд

Отстраненный председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий и судья Александр Касминин подали иск в Окружной административный суд Киева относительно их недопуска в помещение КС.

Источник: сообщения на сайте ОАСК

Дословно: "Истцы обратились к ОАСК с исковыми, в которых просят суд признать противоправными действия военнослужащих Управления государственной охраны Украины по недопуску Александра Тупицкого и Александра Касминина в помещение Конституционного Суда Украины и просят обязать УГО не препятствовать в их допуске в помещение КСУ".

Детали: Также Тупицкий и Касминин попросили для обеспечения иска запретить УГО совершать действия по недопуску их в помещение КС.

Сейчас судом решается вопрос, можно ли открывать производства по административному делу.

Предыстория:

  • В понедельник сотрудники Государственной охраны не пустили Александра Тупицкого в помещение Конституционного суда на специальное пленарное заседание, которое он созвал через указ президента о его увольнении с должности судьи.
  • Президент Владимир Зеленский 27 марта отменил указы экс-президента Виктора Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КС.
  • Тупицкий подал иск в Верховный Суд об обжаловании указа Зеленского об отмене его назначения на должность судьи КС.
  • Отстраненный председатель Конституционного суда Александр Тупицкий дважды проигнорировал заседения Печерского райсуда Киева, который должен избрать ему меру пресечения. Заседание перенесли на 15 апреля.

Украинская правда
Темы: судКСОАСК
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