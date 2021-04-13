Тупицкий просит ОАСК запретить работникам УГО не пускать его в Конституционный суд

Отстраненный председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий и судья Александр Касминин подали иск в Окружной административный суд Киева относительно их недопуска в помещение КС.

Источник: сообщения на сайте ОАСК

Дословно: "Истцы обратились к ОАСК с исковыми, в которых просят суд признать противоправными действия военнослужащих Управления государственной охраны Украины по недопуску Александра Тупицкого и Александра Касминина в помещение Конституционного Суда Украины и просят обязать УГО не препятствовать в их допуске в помещение КСУ".

Детали: Также Тупицкий и Касминин попросили для обеспечения иска запретить УГО совершать действия по недопуску их в помещение КС.

Сейчас судом решается вопрос, можно ли открывать производства по административному делу.

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