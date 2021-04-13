В російський колонії не знайшли у Навального проблем зі здоров'ям
Управління колонії, де перебуває російський опозиціонер Олексій Навальний, заявило, що дослідження не підтвердили у нього туберкульоз і коронавірусну інфекцію.
Джерело: російське видання ТАСС, яке наводить інформацію з управління ФСВП РФ, повідомлення дружини Навального Юлії в Instagram
Дослівно: "З питання самопочуття засудженого О. Навального повідомляємо, що йому 6 квітня лікарями-фахівцями проведено повне медичне обстеження, клініко-лабораторні та діагностичні дослідження, в тому числі на нову коронавірусну інфекцію і туберкульоз.
За результатами дослідження діагнози не підтвердилися. Консиліум лікарів оцінив стан здоров'я засудженого як задовільний".
Деталі: В управлінні також повідомили, що Навального перевели з медсанчастини в загін колонії "у зв'язку з поліпшенням здоров'я", а відомстві також зазначили, що харчування засуджених організовано "відповідно до вимог чинного законодавства". Юлія Навальна повідомила, що була на зустрічі із чоловіком в колонії і той виглядав дуже стомленим і виснаженим.
Пряма мова Юлії Навальної: "Він все такий же життєрадісний і веселий. Правда, говорить з трудом і час від часу кладе трубку і лягає на стіл, щоб перепочити.
Схуд сильно, навіть у порівнянні з кінцем вересня, і важить вже 76 кг при зрості 190. Лікаря до нього так і не пускають".
Передісторія:
- 12 квітня Навального перевели з медичної частини назад у загін. Він втратив 8 кілограм, а з моменту приїзду в колонію - 15 кг.
- 3 лютого суд скасував умовне покарання Олексію Навальномупо "справі Ів Роше" і призначив йому реальний термін - 3,5 роки у виправній колонії загального режиму.
- Президент США Джо Байден заявив, що російська влада повинна негайно і без будь-яких умов звільнити опозиціонераОлексія Навального.
- Здоров'я Навального серйозно похитнулося в колонії загального режиму ІК-2 в місті Покров, куди його етапували. Повідомлялося, що Навальний відчуває сильні болі в спині і в правій нозі, яка у нього практично не діє. Він оголосив голодування, вимагаючи допуску лікаря.