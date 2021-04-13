В российский колонии не нашли у Навального проблем со здоровьем

Управление колонии, где находится российский оппозиционер Алексей Навальный заявило, что исследования не подтвердило у него туберкулеза и коронавирусной инфекцией.

Источник: российское издание ТАСС, которое приводит информацию по управлению ФСИН РФ, сообщение жены Навального Юлии в Instagram

Дословно: "По вопросу самочувствия осужденного А. Навального сообщаем, что ему 6 апреля врачами-специалистами проведено полное медицинское обследование, клинико-лабораторные и диагностические исследования, в том числе на новую коронавирусную инфекцию и туберкулез.

По результатам исследования диагнозы не подтвердились. Консилиум врачей оценил состояние здоровья осужденного как удовлетворительное".

Детали: В управлении также сообщили, что Навального перевели из медсанчасти в отряд колонии "в связи с улучшением здоровья", а питание осужденного организовано "в соответствии с требованиями действующего законодательства". Юлия Навальная сообщила, что была на встрече с мужем в колонии, и тот выглядел очень уставшим и изможденным.

Прямая речь Юлии Навальной: "Он всё такой же жизнерадостный и веселый. Правда, говорит с трудом и время от времени кладёт трубку и ложится на стол, чтобы передохнуть. Похудел сильно, даже по сравнению с концом сентября, и весит уже 76 кг при росте 190.

Врача к нему так и не пускают. А это ведь совершенно законное требование любого человека - получить право на посещение врача".

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