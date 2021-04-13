Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В российский колонии не нашли у Навального проблем со здоровьем

Вторник, 13 апреля 2021, 17:54
В российский колонии не нашли у Навального проблем со здоровьем

Управление колонии, где находится российский оппозиционер Алексей Навальный заявило, что исследования не подтвердило у него туберкулеза и коронавирусной инфекцией.

Источник: российское издание ТАСС, которое приводит информацию по управлению ФСИН РФ, сообщение жены Навального Юлии в Instagram

Дословно: "По вопросу самочувствия осужденного А. Навального сообщаем, что ему 6 апреля врачами-специалистами проведено полное медицинское обследование, клинико-лабораторные и диагностические исследования, в том числе на новую коронавирусную инфекцию и туберкулез.

По результатам исследования диагнозы не подтвердились. Консилиум врачей оценил состояние здоровья осужденного как удовлетворительное".

Детали: В управлении также сообщили, что Навального перевели из медсанчасти в отряд колонии "в связи с улучшением здоровья", а питание осужденного организовано "в соответствии с требованиями действующего законодательства". Юлия Навальная сообщила, что была на встрече с мужем в колонии, и тот выглядел очень уставшим и изможденным.

Прямая речь Юлии Навальной: "Он всё такой же жизнерадостный и веселый. Правда, говорит с трудом и время от времени кладёт трубку и ложится на стол, чтобы передохнуть. Похудел сильно, даже по сравнению с концом сентября, и весит уже 76 кг при росте 190.

Врача к нему так и не пускают. А это ведь совершенно законное требование любого человека - получить право на посещение врача".

Предыстория:

  • 12 апреля Навального перевели из медицинской части обратно в отряд.
  • 3 февраля суд отменил условное наказание Алексею Навальномупо "делу Ив Роше" и назначил ему реальный срок  – 3,5 года в исправительной колонии общего режима.
  • Президент США Джо Байден заявил, что российские власти должны немедленно и безусловно освободить оппозиционера Алексея Навального.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияНавальный
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Росcия
Зеленский: Весь мир заинтересован, чтобы работал "зерновой коридор"
Омбудсмен: Украина вернула тела погибших в Еленовке, большинство из них – идентифицированы
Коломойский вступает в судебное дело на стороне россемеа-олигарха о конфискации активов VS Energy
Последние новости
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
16:45
Сколько стоит приготовить оливье перед Новым годом: сравнение цен
16:34
Россияне попали уже по третьей базе с гуманитаркой в Херсоне
16:18
видеоПротестующие в Белграде начали блокаду движения
16:02
В Украине продолжает дешеветь автогаз продолжает дешеветь
15:54
Зеленский: Минус пять российских самолетов задают настроение на следующий год
15:50
Большие сети АЗС за выходные снизили цены на топливо
15:45
обновленоВ Криворожском районе воздушники сбили российскую ракету
15:33
Дело онлайн-казино: пытавшийся бежать фигурант задержан и взят под стражу
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
Все новости...
Реклама: