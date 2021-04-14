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Експерти випробовують змішування вакцин при щепленнях проти COVID

Середа, 14 квітня 2021, 04:55
Експерти випробовують змішування вакцин при щепленнях проти COVID

На "поєднання" першої та другої доз будуть випробовувати вакцини проти коронавірусу Moderna та Novavax.

Джерело: Daily Mail

Деталі: Наразі британський медичний регулятор вимагає робити перше і друге щеплення одним і тим же препаратом – або AstraZeneca, або Pfizer, або Moderna.

Але експерти Оксфордського університету перевіряють, чи може чергування вакцин для других доз посилити захист імунної системи від коронавірусу.

Тисяча добровольців буде залучена до тестування комбінацій, включаючи вакцини, виготовлені Moderna та Novavax.

Експерти припускають, що змішування щеплень навряд чи може бути небезпечним, та передбачають підвищення ефективності змішування вакцин.

Після побоювань тромбозів від щеплень препаратом AstraZeneca Франція схвалила надання реципієнтам альтернативної другої дози. Німеччина зробила такий же крок для молодших 60 років.

Проте поки не будуть зібрані наукові докази, не можна стверджувати, що міксування вакцин є дієвим і безпечним.

Передісторія:

  • Німеччина з 31 березня на національному рівні призупинила використання вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca для людей віком до 60 років.
  • Німецькі експерти заявляють, що люди, молодші 60 років, не повинні отримувати другу дозу вакцини AstraZeneca.
  • Дорадчий орган Британії щодо вакцин заявив, що людям у віці до 30 років буде запропоновано зробити щеплення іншою вакциною замість препарату AstraZeneca через повідомлення про появу рідкісних тромбів.

Детальніше про це у статті: Паніка навколо AstraZeneca: чому країни ЄС відмовляються від вакцини.

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціякоронавірус
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