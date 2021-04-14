Эксперты испытывают смешивания вакцин при прививках против COVID

На "сочетание" первой и второй доз будут испытывать вакцины против коронавируса Moderna и Novavax.

Источник: Daily Mail

Детали: Сейчас британский медицинский регулятор требует делать первую и второую прививки одним и тем же препаратом - или AstraZeneca, или Pfizer, или Moderna.

Но эксперты Оксфордского университета проверяют, может ли чередование вакцин для вторых доз усилить защиту иммунной системы от коронавируса.

Тысяча добровольцев будет вовлечена в тестирование комбинаций, включая вакцины, изготовленные Moderna и Novavax.

Эксперты предполагают, что смешивание прививок вряд ли может быть опасным, и предусматривают повышение эффективности смешивания вакцин.

После опасений тромбозов от прививок препаратом AstraZeneca Франция одобрила предоставление реципиентам альтернативной второй дозы. Германия сделала такой же шаг для тех, кто моложе 60 лет.

Однако пока не будут собраны научные доказательства, нельзя утверждать, что микширования вакцин является действенным и безопасным.

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