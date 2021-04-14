Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Боррель і Блінкен обговорили нарощення російських військ на кордонах України

Середа, 14 квітня 2021, 07:21
Боррель і Блінкен обговорили нарощення російських військ на кордонах України

Глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель мав розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном щодо російських військ на кордонах України.

Джерело: Інтерфакс-Україна, який цитує Європейську зовнішньополітичну службу (ЄВС)

Дослівно: "Високий представник (ЄС із закордонних справ, - ред.) і заступник голови (Єврокомісії, - ред.) Боррель і держсекретар США Блінкен обговорили останні події в Україні та висловили глибоку стурбованість з приводу тривалого великого нарощування російських збройних сил на кордонах України та в незаконно окупованому Криму".

Деталі: Сторони також говорили стосовно продовження спільної роботи зі стабілізації Афганістану і обмінялися думками про тривалу кризу в Ефіопії.

Обидва посадовці торкнулися ситуації в Ірані та стану дискусій про повернення Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми до повної реалізації.

Боррель і Блінкен домовилися продовжити спільну роботу над цими та іншими пріоритетами і проблемами зовнішньої політики і безпеки.

Передісторія:

  • Ситуація на Донбасі загострилася наприкінці березня. На цьому тлі Росія здійснює нарощення своїх військ біля кордонів України.
  • Пентагон закликав Росію пояснити свої дії щодо нарощування військових сил на кордоні з Україною та в окупованому Криму.
  • США обговорили ситуацію в Україні з партнерами по НАТО, під час обговорення вони підтвердили свою непохитну підтримку суверенітету України і висловили стурбованість збільшенням російської військової активності в регіоні.
  • Тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін запевнила, що Сполучені Штати повністю підтримують Україну у протистоянні з Росією й хочуть допомогти у досягнені миру на Донбасі.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЄССШАРосіяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

Усі новини...
ЄС
Чехія хоче розпочати переговори про вступ України в ЄС до кінця 2023 року – президент
Українське "чорне" зерно на мільйони євро експортують до ЄС сумнівні компанії – OCCRP
Латиноамериканські країни не захотіли бачити Зеленського на саміті з ЄС – ЗМІ
Останні новини
20:24
У жовтні банки видали іпотечних кредитів на 1,3 мільярда – НБУ
20:13
"Укргідроенерго" планує відновити 1 ГВт потужності протягом наступних пів року
20:10
Народила від батька: на Сумщині поліція затримала чоловіка, який систематично ґвалтував доньку
20:08
Європейська інвесткомпанія KKCG придбала ІТ-платформу Avenga з офісами в Україні
20:06
Шольц розповів, як відволік Орбана від голосування проти України
20:05
Російський суд відправив кримського журналіста Ернеса Аметова до в’язниці на 11 років 
20:00
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
19:59
Оновлено, відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
19:39
фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного
19:34
Шольц запевняє, що Україна отримає 50 млрд євро, попри Орбана
Усі новини...
Реклама: