Боррель і Блінкен обговорили нарощення російських військ на кордонах України

Глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель мав розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном щодо російських військ на кордонах України.

Джерело: Інтерфакс-Україна, який цитує Європейську зовнішньополітичну службу (ЄВС)

Дослівно: "Високий представник (ЄС із закордонних справ, - ред.) і заступник голови (Єврокомісії, - ред.) Боррель і держсекретар США Блінкен обговорили останні події в Україні та висловили глибоку стурбованість з приводу тривалого великого нарощування російських збройних сил на кордонах України та в незаконно окупованому Криму".

Деталі: Сторони також говорили стосовно продовження спільної роботи зі стабілізації Афганістану і обмінялися думками про тривалу кризу в Ефіопії.

Обидва посадовці торкнулися ситуації в Ірані та стану дискусій про повернення Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми до повної реалізації.

Боррель і Блінкен домовилися продовжити спільну роботу над цими та іншими пріоритетами і проблемами зовнішньої політики і безпеки.

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