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Боррель і Блінкен обговорили нарощення російських військ на кордонах України

Середа, 14 квітня 2021, 07:21

Глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель мав розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном щодо російських військ на кордонах України.

Джерело: Інтерфакс-Україна, який цитує Європейську зовнішньополітичну службу (ЄВС)

Дослівно: "Високий представник (ЄС із закордонних справ, - ред.) і заступник голови (Єврокомісії, - ред.) Боррель і держсекретар США Блінкен обговорили останні події в Україні та висловили глибоку стурбованість з приводу тривалого великого нарощування російських збройних сил на кордонах України та в незаконно окупованому Криму".

Деталі: Сторони також говорили стосовно продовження спільної роботи зі стабілізації Афганістану і обмінялися думками про тривалу кризу в Ефіопії.

Обидва посадовці торкнулися ситуації в Ірані та стану дискусій про повернення Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми до повної реалізації.

Боррель і Блінкен домовилися продовжити спільну роботу над цими та іншими пріоритетами і проблемами зовнішньої політики і безпеки.

Передісторія:

  • Ситуація на Донбасі загострилася наприкінці березня. На цьому тлі Росія здійснює нарощення своїх військ біля кордонів України.
  • Пентагон закликав Росію пояснити свої дії щодо нарощування військових сил на кордоні з Україною та в окупованому Криму.
  • США обговорили ситуацію в Україні з партнерами по НАТО, під час обговорення вони підтвердили свою непохитну підтримку суверенітету України і висловили стурбованість збільшенням російської військової активності в регіоні.
  • Тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін запевнила, що Сполучені Штати повністю підтримують Україну у протистоянні з Росією й хочуть допомогти у досягнені миру на Донбасі.

Теми: ЄССШАРосіяУкраїна


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