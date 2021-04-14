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Боррель и Блинкен обсудили наращивание российских войск на границах Украины

Среда, 14 апреля 2021, 07:21
Боррель и Блинкен обсудили наращивание российских войск на границах Украины

Глава дипломатии ЕС Хосеп Боррель разговаривал с госсекретарем США Энтони Блинкеном в отношении российских войск на границах Украины.

Источник: Интерфакс-Украина, который цитирует Европейскую внешнеполитическую службу (ЕВС)

Дословно: "Высокий представитель (ЕС по иностранным делам, - ред.) и заместитель председателя (Еврокомиссии - ред.) Боррель и госсекретарь США Блинкен обсудили последние события в Украине и выразили глубокую обеспокоенность по поводу длительного большого наращивания российских вооруженных сил на границах Украины и в незаконно оккупированном Крыму".

Детали: Стороны также говорили о продолжении совместной работы по стабилизации Афганистана и обменялись мнениями о затянувшемся кризисе в Эфиопии.

Оба чиновника коснулись ситуации в Иране и состояния дискуссий о возвращении Общего всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе до полной реализации.

Боррель и Блинкен договорились продолжить совместную работу над этими и другими приоритетами и проблемами внешней политики и безопасности.

Предыстория:

  • Ситуация на Донбассе обострилась в конце марта. На этом фоне Россия осуществляет наращивание своих войск у границ Украины.
  • Пентагон призвал Россию объяснить свои действия по наращиванию военных сил на границе с Украиной и в оккупированном Крыму.
  • США обсудили ситуацию в Украине с партнерами по НАТО, во время обсуждения они подтвердили свою непоколебимую поддержку суверенитету Украины и выразили обеспокоенность увеличением российской военной активности в регионе. 
  • Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин заверила, что Соединенные Штаты полностью поддерживают Украину в противостоянии с Россией и хотят помочь в достижении мира на Донбассе.

Темы: ЕССШАРосcияУкраина
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