Боррель и Блинкен обсудили наращивание российских войск на границах Украины
Глава дипломатии ЕС Хосеп Боррель разговаривал с госсекретарем США Энтони Блинкеном в отношении российских войск на границах Украины.
Источник: Интерфакс-Украина, который цитирует Европейскую внешнеполитическую службу (ЕВС)
Дословно: "Высокий представитель (ЕС по иностранным делам, - ред.) и заместитель председателя (Еврокомиссии - ред.) Боррель и госсекретарь США Блинкен обсудили последние события в Украине и выразили глубокую обеспокоенность по поводу длительного большого наращивания российских вооруженных сил на границах Украины и в незаконно оккупированном Крыму".
Детали: Стороны также говорили о продолжении совместной работы по стабилизации Афганистана и обменялись мнениями о затянувшемся кризисе в Эфиопии.
Оба чиновника коснулись ситуации в Иране и состояния дискуссий о возвращении Общего всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе до полной реализации.
Боррель и Блинкен договорились продолжить совместную работу над этими и другими приоритетами и проблемами внешней политики и безопасности.
Предыстория:
- Ситуация на Донбассе обострилась в конце марта. На этом фоне Россия осуществляет наращивание своих войск у границ Украины.
- Пентагон призвал Россию объяснить свои действия по наращиванию военных сил на границе с Украиной и в оккупированном Крыму.
- США обсудили ситуацию в Украине с партнерами по НАТО, во время обсуждения они подтвердили свою непоколебимую поддержку суверенитету Украины и выразили обеспокоенность увеличением российской военной активности в регионе.
- Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин заверила, что Соединенные Штаты полностью поддерживают Украину в противостоянии с Россией и хотят помочь в достижении мира на Донбассе.