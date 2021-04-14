Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Боррель и Блинкен обсудили наращивание российских войск на границах Украины

Среда, 14 апреля 2021, 07:21

Глава дипломатии ЕС Хосеп Боррель разговаривал с госсекретарем США Энтони Блинкеном в отношении российских войск на границах Украины.

Источник: Интерфакс-Украина, который цитирует Европейскую внешнеполитическую службу (ЕВС)

Дословно: "Высокий представитель (ЕС по иностранным делам, - ред.) и заместитель председателя (Еврокомиссии - ред.) Боррель и госсекретарь США Блинкен обсудили последние события в Украине и выразили глубокую обеспокоенность по поводу длительного большого наращивания российских вооруженных сил на границах Украины и в незаконно оккупированном Крыму".

Детали: Стороны также говорили о продолжении совместной работы по стабилизации Афганистана и обменялись мнениями о затянувшемся кризисе в Эфиопии.

Оба чиновника коснулись ситуации в Иране и состояния дискуссий о возвращении Общего всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе до полной реализации.

Боррель и Блинкен договорились продолжить совместную работу над этими и другими приоритетами и проблемами внешней политики и безопасности.

Предыстория:

  • Ситуация на Донбассе обострилась в конце марта. На этом фоне Россия осуществляет наращивание своих войск у границ Украины.
  • Пентагон призвал Россию объяснить свои действия по наращиванию военных сил на границе с Украиной и в оккупированном Крыму.
  • США обсудили ситуацию в Украине с партнерами по НАТО, во время обсуждения они подтвердили свою непоколебимую поддержку суверенитету Украины и выразили обеспокоенность увеличением российской военной активности в регионе. 
  • Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин заверила, что Соединенные Штаты полностью поддерживают Украину в противостоянии с Россией и хотят помочь в достижении мира на Донбассе.

Темы: ЕССШАРосcияУкраина


powered by lun.ua
Главное сегодня

За сутки коронавирус унес жизни почти 13 тысяч человек

МОН заставило издательство переделать карту Украины без Крыма в учебниках истории

"Говорит с трудом": жена Навального рассказала о состоянии заключенного российского политика

Минздрав обещает: за каждым привитым CoronaVac сразу резервируют вторую дозу

Молдова просила снять иммунитет с украинского дипломата из-за похищения Чауса – СМИ

Госдеп обнародовал подробности встречи Кулебы и Блинкена

Все новости...
ЕС
Напряженность на Донбассе: ЕС поддержал Украину и обратился к России
Немецкие ультраправые на выборах в Бундестаг будут продвигать выход из Евросоюза
Еврокомиссия инициировала подписание соглашения об "открытом небе" с Украиной
Последние новости
07:21
Боррель и Блинкен обсудили наращивание российских войск на границах Украины
06:50
Швеция обвиняет Россию в кибератаках на федерацию спорта
05:55
За сутки коронавирус унес жизни почти 13 тысяч человек
04:55
Эксперты испытывают смешивания вакцин при прививках против COVID
03:55
МОН заставило издательство переделать карту Украины без Крыма в учебниках истории
02:54
В Киеве объявили штормовое предупреждение из-за тумана
02:25
NASA во второй раз откладывает первый полет вертолета на Марсе
01:44
Из-за извержения вулкана на карибском острове заканчивается питьевая вода
01:11
"Говорит с трудом": жена Навального рассказала о состоянии заключенного российского политика
00:36
Польша отрицает обвинения Беларуси в нарушении воздушного пространства
Все новости...