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Притула каже, що йому не дали очолити київський "Голос", партія заперечує

Середа, 14 квітня 2021, 12:16
Притула каже, що йому не дали очолити київський Голос, партія заперечує
ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

Колишній кандидат у мери Києва Сергій Притула заявив, що голова партії "Голос" Кіра Рудик відмовила йому у проханні очолити київський осередок партії. 

Джерело: Притула в інтерв’ю для BBC News Україна, пресслужба партії у коментарі УП

Пряма мова: "У грудні я запропонував керівництву партії дозволити мені очолити київську організацію, що було б логічним продовженням кампанії.

Мерські вибори не виграли, але фракція з дев'яти людей у Київраді з'явилася не в останню чергу завдяки моїм потугам і я готовий нести відповідальність за їхню роботу - за умови, що їхня діяльність узгоджується зі мною.

Станом на грудень керівник Київської міської організації - це була моя амбіція.

Проте мені відмовили.

Це прерогатива голови партії за погодженням з політрадою. Я спілкувався з нею (Кірою Рудик – УП) і вона відмовила".

Деталі: Притула розповів, що посаду заступника голови партії йому дали у рамках виборчої кампанії для поїздки по регіонах, щоб підтримати місцеві осередки. 

"Мені потрібна була якась номінальна посада, адже я не міг бути просто "класний пацан з партії "Голос".

Запропонували заступника голови – ця посада не мала аж надто багато повноважень, відповідальності – трохи так", – розповів Притула. 

Наразі колишній шоумен є рядовим членом партії, оскільки він не представляє регіональні осередки, не є депутатом фракції і не голова партії, то місця у політраді "Голосу" йому не знайшлося. 

Юридично все відбулося відповідно до статуту. Інше питання, якби було бажання залишити мене у політраді, то це можна було б дуже легко зробити, розширивши склад", – заявив він. 

У коментарі "Українській правді" пресслужба "Голосу" відповіла, що статут партії передбачає, що рішення про призначення голів територіальних осередків ухвалює політрада партії. У протоколах політради жодних звернень від Притули з проханням очолити осередок не було. 

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Передісторія:

  • 25 жовтня 2020 року в Україні відбулися місцеві вибори. У день виборів Сергій Притула висловлював впевненість, що пройде до другого туру виборів мера столиці разом із Віталієм Кличком.
  • Проте на виборах він набрав менше ніж 8%, Кличко – понад 50%.
  • Притула заявив, що після програшу на місцевих виборах готуватиметься до виборів до Верховної Ради.

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ГолосСергій Притула
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