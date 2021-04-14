Притула говорит, что ему не дали возглавить киевский "Голос", партия отрицает

Бывший кандидат в мэры Киева Сергей Притула заявил, что председатель партии "Голос" Кира Рудик отказала ему в просьбе возглавить киевскую ячейку партии.

Источник: Притула в интервью BBC News Украина, пресс-служба партии в комментарии УП

Прямая речь: "В декабре я предложил руководству партии позволить мне возглавить киевскую организацию, было бы логичным продолжением кампании.

Мэрские выборы не выиграли, но фракция из девяти человек в Киевсовете появилась не в последнюю очередь благодаря моим потугам и я готов нести ответственность за их работу -– при условии, что их деятельность согласуется со мной.

По состоянию на декабрь руководитель Киевской городской организации – это была моя амбиция.

Однако мне отказали.

Это прерогатива председателя партии по согласованию с политсоветом. Я общался с ней (Кирой Рудик – УП) и она отказала".

Детали: Притула рассказал, что должность заместителя председателя партии ему дали в рамках избирательной кампании для поездки по регионам, чтобы поддержать местные ячейки.

"Мне нужна была какая-то номинальная должность, ведь я не мог быть просто "классный пацан из партии "Голос".

Предложили заместителя председателя – эта должность не имела слишком много полномочий, ответственности – немного", – рассказал Притула.

Сейчас бывший шоумен является рядовым членом партии, поскольку он не представляет региональные ячейки, не является депутатом фракции и не председатель партии, то места в политсовете "Голоса" ему не нашлось.

Юридически все произошло в соответствии с уставом. Другой вопрос, если бы было желание оставить меня в политсовете, то это можно было бы легко сделать, расширив состав", – заявил он.

В комментарии "Украинской правде" пресс-служба "Голоса" ответила, что устав партии предусматривает, что решение о назначении председателей территориальных организаций принимает политсовет партии. В протоколах политсовета никаких обращений от Притулы с просьбой возглавить центр не было.

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Напомним: