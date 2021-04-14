ОПЗЖ внесла 2 млн застави за підозрюваного у держзраді "експерта" Дудкіна

Політичного "експерта" Юрія Дудкіна, якого Служба безпеки підозрює у державній зраді, звільнили із ізолятора тимчасового тримання після того, як 2 мільйони застави за нього внесли депутати з "Опозиційної платформи – За життя".

Джерело: hromadske

Деталі: Зустрічав Дудкіна під ізолятором нардеп від ОПЗЖ Віктор Чорний. Сам же підозрюваний заявив, що депутати зібрали кошти на заставу із своєї зарплати.

У той же час під ізолятором зібрались люди із плакатами: "Дудкін – агент ФСБ", "Юра – чемодан, вокзал, Росія".

Що передувало: 25 лютого Печерський суд взяв під варту на 2 місяці військово-політичного "експерта" Юрія Дудкіна, причетного до підривної діяльності в інтересах російських спецслужб.

Передісторія: