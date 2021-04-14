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ОПЗЖ внесла 2 млн застави за підозрюваного у держзраді "експерта" Дудкіна

Середа, 14 квітня 2021, 16:42

Політичного "експерта" Юрія Дудкіна, якого Служба безпеки підозрює у державній зраді, звільнили із ізолятора тимчасового тримання після того, як 2 мільйони застави за нього внесли депутати з "Опозиційної платформи – За життя".

Джерело: hromadske

Деталі: Зустрічав Дудкіна під ізолятором нардеп від ОПЗЖ Віктор Чорний. Сам же підозрюваний заявив, що депутати зібрали кошти на заставу із своєї зарплати. 

У той же час під ізолятором зібрались люди із плакатами: "Дудкін – агент ФСБ", "Юра – чемодан, вокзал, Росія". 

Що передувало: 25 лютого Печерський суд взяв під варту на 2 місяці військово-політичного "експерта" Юрія Дудкіна, причетного до підривної діяльності в інтересах російських спецслужб.

Передісторія:

  • 24 лютого СБУ оголосила цьому "експерту" про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ст.111 (державна зрада) та ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).
  • Дудкін засвітився і на пропагандистських телеканалах Росії і на ефірах медіахолдингу з орбіти підсанкційного кума Путіна Віктора Медведчука.
  • За інформацією СБУ Дудкін створив мережу, до якої входили кілька вебресурсів (групи в соціальних мережах, youtube-канали) та окремі блогери, які фінансувалися з РФ. На цих ресурсах Дудкін поширював замовний контент, у тому числі від своїх координаторів з російського "Первого канала" та агенції "News Front".

Теми: СБУОПЗЖдержзрада


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