Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ОПЗЖ внесла 2 млн застави за підозрюваного у держзраді "експерта" Дудкіна

Середа, 14 квітня 2021, 16:42
ОПЗЖ внесла 2 млн застави за підозрюваного у держзраді експерта Дудкіна

Політичного "експерта" Юрія Дудкіна, якого Служба безпеки підозрює у державній зраді, звільнили із ізолятора тимчасового тримання після того, як 2 мільйони застави за нього внесли депутати з "Опозиційної платформи – За життя".

Джерело: hromadske

Деталі: Зустрічав Дудкіна під ізолятором нардеп від ОПЗЖ Віктор Чорний. Сам же підозрюваний заявив, що депутати зібрали кошти на заставу із своєї зарплати. 

У той же час під ізолятором зібрались люди із плакатами: "Дудкін – агент ФСБ", "Юра – чемодан, вокзал, Росія". 

Що передувало: 25 лютого Печерський суд взяв під варту на 2 місяці військово-політичного "експерта" Юрія Дудкіна, причетного до підривної діяльності в інтересах російських спецслужб.

Передісторія:

  • 24 лютого СБУ оголосила цьому "експерту" про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ст.111 (державна зрада) та ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).
  • Дудкін засвітився і на пропагандистських телеканалах Росії і на ефірах медіахолдингу з орбіти підсанкційного кума Путіна Віктора Медведчука.
  • За інформацією СБУ Дудкін створив мережу, до якої входили кілька вебресурсів (групи в соціальних мережах, youtube-канали) та окремі блогери, які фінансувалися з РФ. На цих ресурсах Дудкін поширював замовний контент, у тому числі від своїх координаторів з російського "Первого канала" та агенції "News Front".

Теми: СБУОПЗЖдержзрада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

Усі новини...
СБУ
СБУ: Викрито групи, які переправляли "ухилянтів" за кордон за участю іноземців
Жителька Миколаєва зливала місця дислокації влади і ЗСУ "беркутівцю" в Крим – СБУ
Контрактниця ЗСУ зливала росіянам секретні дані, її завербував "Дімка" – СБУ
Останні новини
20:24
У жовтні банки видали іпотечних кредитів на 1,3 мільярда – НБУ
20:13
"Укргідроенерго" планує відновити 1 ГВт потужності протягом наступних пів року
20:10
Народила від батька: на Сумщині поліція затримала чоловіка, який систематично ґвалтував доньку
20:08
Європейська інвесткомпанія KKCG придбала ІТ-платформу Avenga з офісами в Україні
20:06
Шольц розповів, як відволік Орбана від голосування проти України
20:05
Російський суд відправив кримського журналіста Ернеса Аметова до в’язниці на 11 років 
20:00
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
19:59
Оновлено, відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
19:39
фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного
19:34
Шольц запевняє, що Україна отримає 50 млрд євро, попри Орбана
Усі новини...
Реклама: