ОПЗЖ внесла 2 млн залога за подозреваемого в госизмене "эксперта" Дудкина
Среда, 14 апреля 2021, 16:42
Политического "эксперта" Юрия Дудкина, которого Служба безопасности подозревает в государственной измене, освободили из изолятора временного содержания после того, как 2 миллиона залога за него внесли депутаты из "Оппозиционного платформы – За жизнь".
Источник: hromadske
Детали: Встречал Дудкина под изолятором нардеп от ОПЗЖ Виктор Черный. Сам же подозреваемый заявил, что депутаты собрали средства на залог из своей зарплаты.
В то же время под изолятором собрались люди с плакатами: "Дудкин – агент ФСБ", "Юра – чемодан, вокзал, Россия".
Что предшествовало: 25 февраля Печерский суд взял под стражу на 2 месяца военно-политического "эксперта" Юрия Дудкина, причастного к подрывной деятельности в интересах российских спецслужб.
Предыстория:
- 24 февраля СБУ объявила этому "эксперту" о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст.111 (государственная измена) и ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).
- Дудкин засветился и на пропагандистских телеканалах России и на эфирах медиахолдинга с орбиты подсанкционного кума Путина Виктора Медведчука.
- По информации СБУ Дудкин создал сеть, в которую входили несколько веб-ресурсов (группы в социальных сетях, youtube-каналы) и отдельные блоггеры, которые финансировались из РФ. На этих ресурсах Дудкин распространял заказной контент, в том числе от своих координаторов с российского "Первого канала" и агентства "News Front".