ОПЗЖ внесла 2 млн залога за подозреваемого в госизмене "эксперта" Дудкина

Политического "эксперта" Юрия Дудкина, которого Служба безопасности подозревает в государственной измене, освободили из изолятора временного содержания после того, как 2 миллиона залога за него внесли депутаты из "Оппозиционного платформы – За жизнь".

Источник: hromadske

Детали: Встречал Дудкина под изолятором нардеп от ОПЗЖ Виктор Черный. Сам же подозреваемый заявил, что депутаты собрали средства на залог из своей зарплаты.

В то же время под изолятором собрались люди с плакатами: "Дудкин – агент ФСБ", "Юра – чемодан, вокзал, Россия".

Что предшествовало: 25 февраля Печерский суд взял под стражу на 2 месяца военно-политического "эксперта" Юрия Дудкина, причастного к подрывной деятельности в интересах российских спецслужб.

Предыстория: