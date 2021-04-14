СММ зафіксувала 270 одиниць озброєння та техніки на окупованій території

З початку доби 14 квітня зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, а СММ ОБСЄ зафіксувала 269 одиниць різного типу озброєння та військової техніки на території, яку контролюють російські найманці.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Неподалік населених пунктів Світлодарськ та Золоте-4 противник здійснив обстріл позицій наших захисників із автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а біля Пісків – зі стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Майорськ ворог двічі здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Поблизу Павлополя було зафіксовано проліт ворожого БПЛА "Орлан-10" з перетином лінії розмежування. Засобами РЕБ БПЛА противника був вчасно подавлений".

Деталі: Зазначається, що бойових втрат серед військових ЗСУ немає.

Безпілотники СММ, пролітаючи над непідконтрольною територією, загалом зафіксували 269 одиниць різного типу озброєння та військової техніки.

Передісторія: