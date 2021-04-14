СММ зафиксировала 270 единиц вооружения и техники на оккупированной территории

С начала суток 14 апреля зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, а СММ ОБСЕ зафиксировала 269 единиц различного типа вооружения и военной техники на территории, контролируемой российскими наемниками.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Неподалеку населенных пунктов Светлодарск и Золотое-4 противник совершил обстрел позиций наших защитников с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а у Песков - из стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Майорское враг дважды совершил дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Вблизи Павлополя было зафиксировано пролет вражеского БПЛА "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Средствами РЭБ БПЛА противника был вовремя подавлен".

Детали: Отмечается, что боевых потерь среди военных ВСУ нет.

Беспилотники СММ, пролетая над неподконтрольной территории, в общем зафиксировали 269 единиц различного типа вооружения и военной техники.

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