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СММ зафиксировала 270 единиц вооружения и техники на оккупированной территории

Среда, 14 апреля 2021, 18:04

С начала суток 14 апреля зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, а СММ ОБСЕ зафиксировала 269 единиц различного типа вооружения и военной техники на территории, контролируемой российскими наемниками.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Неподалеку населенных пунктов Светлодарск и Золотое-4 противник совершил обстрел позиций наших защитников с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а у Песков - из стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Майорское враг дважды совершил дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Вблизи Павлополя было зафиксировано пролет вражеского БПЛА "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Средствами РЭБ БПЛА противника был вовремя подавлен".

Детали: Отмечается, что боевых потерь среди военных ВСУ нет.

Беспилотники СММ, пролетая над неподконтрольной территории, в общем зафиксировали 269 единиц различного типа вооружения и военной техники.

Предыстория

  • 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил УкраиныРуслан Хомчак в Верховной Раде заявил, что Россия под видом подготовки к военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной: в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым.
  • Разведка сообщала, что в начале апреля Россия завезла на оккупированные территории востока Украины порядка 250 своих военнослужащих и более 2 тысяч тонн горючего, также РФ усиливает контроль за военным имуществом в ОРДЛО.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойна


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