СММ зафиксировала 270 единиц вооружения и техники на оккупированной территории
С начала суток 14 апреля зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, а СММ ОБСЕ зафиксировала 269 единиц различного типа вооружения и военной техники на территории, контролируемой российскими наемниками.
Источник: штаб ООС
Дословно: "Неподалеку населенных пунктов Светлодарск и Золотое-4 противник совершил обстрел позиций наших защитников с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а у Песков - из стрелкового оружия.
В районе населенного пункта Майорское враг дважды совершил дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.
Вблизи Павлополя было зафиксировано пролет вражеского БПЛА "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Средствами РЭБ БПЛА противника был вовремя подавлен".
Детали: Отмечается, что боевых потерь среди военных ВСУ нет.
Беспилотники СММ, пролетая над неподконтрольной территории, в общем зафиксировали 269 единиц различного типа вооружения и военной техники.
Предыстория:
- 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил УкраиныРуслан Хомчак в Верховной Раде заявил, что Россия под видом подготовки к военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной: в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым.
- Разведка сообщала, что в начале апреля Россия завезла на оккупированные территории востока Украины порядка 250 своих военнослужащих и более 2 тысяч тонн горючего, также РФ усиливает контроль за военным имуществом в ОРДЛО.