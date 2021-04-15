Ракетные эсминцы США не войдут в Черное море − СМИ

Средства массовой информации со ссылкой на турецкие дипломатические источники сообщают, что Соединенные Штаты отменили запланированное на этой неделе размещение двух военных кораблей в Черном море.

Источник: AFP, Reuters

Детали: Турецкие дипломатические источники заявили, что прохождение первого корабля через Босфор, запланированного на среду, не произошло.

По данным источников, оба вхождения американских кораблей были отменены, поскольку Анкара не осведомлена о других датах пребывания эсминцев в Черном море.

Со стороны Вашингтона не было официального подтверждения ни запланированных развертываний, ни их отмены.

Вашингтон обязан сообщить Анкару минимум за 15 дней до того, как отправить военные корабли через проливы Босфор и Дарданеллы.

Условия договора позволяют иностранным военным кораблям оставаться в Черном море 21 день.

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