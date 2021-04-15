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Ракетные эсминцы США не войдут в Черное море − СМИ

Четверг, 15 апреля 2021, 04:15

Средства массовой информации со ссылкой на турецкие дипломатические источники сообщают, что Соединенные Штаты отменили запланированное на этой неделе размещение двух военных кораблей в Черном море.

Источник: AFP, Reuters

Детали: Турецкие дипломатические источники заявили, что прохождение первого корабля через Босфор, запланированного на среду, не произошло.

По данным источников, оба вхождения американских кораблей были отменены, поскольку Анкара не осведомлена о других датах пребывания эсминцев "Donald Cook" и "Roosevelt" в Черном море.

Со стороны Вашингтона не было официального подтверждения ни запланированных развертываний, ни их отмены.

Вашингтон обязан сообщить Анкару минимум за 15 дней до того, как отправить военные корабли через проливы Босфор и Дарданеллы.

Условия договора позволяют иностранным военным кораблям оставаться в Черном море 21 день.

Предыстория:

  • В акваторию Средиземного моря 11 апреля вошли американские ракетные эсминцы "Donald Cook" ("Дональд Кук") и "Roosevelt" ("Рузвельт").
  • Президент США Джо Байден в телефонном разговоре з президентом РФ Владимиром Путиным призвал его снизить напряженность на границе Украины, где Москва концентрирует военные силы.
  • Заместитель главы МИД России Сергей Рябков, комментируя во вторник направление американских военных кораблей в Черное море, заявил, что США лучше "держаться подальше" от Крыма "для их же блага".

Темы: СШАЧерное море


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