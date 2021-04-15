Тупицький знову не з'явився в суд: захист каже - в лікарні

Відсторонений голова Конституційного суду Олександр Тупицький вкотре не з’явився на засідання суду щодо розгляду клопотання про обрання йому запобіжного заходу.



Джерело: трансляція засідання суду

Деталі: Печерський районний суд Києва відклав до 29 квітня розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Тупицькому.

На засіданні у четвер адвокати Тупицького заявили, що суддя перебуває в лікарні. Сторона обвинувачення висловила застереження, що Тупицький може вводити суд в оману, оскільки захист не надав підтверджувальних документів, та просила суд про примусовий привід Тупицького до суду. Адвокат запевнив, що "лікарня обіцяє надіслати довідку протягом 15-20 хвилин".

Головуючий суддя оголосив перерву в засіданні до 10:00 29 квітня.

Що передувало: 12 квітня співробітники Державної охорони не пустили Олександра Тупицького у приміщення Конституційного суду на спеціальне пленарне засідання, яке він скликав через указ президента про його звільнення з посади судді.

Тупицький двічі ігнорував засідання Печерського райсуду Києва, який мав обирати йому запобіжний захід. Останнього разу суддя мотивував це хворобою матері. Сторона обвинувачення наголошує, що жодних підтверджувальних документів на користь цього факту немає.

ДБР повідомило Тупицькому про підозру у злочинах за ч.2 ст.384, ст.386 ККУ (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань), хоча сам суддя імітував її невручення.