Тупицький знову не з'явився в суд: захист каже - в лікарні
Четвер, 15 квітня 2021, 11:26
Відсторонений голова Конституційного суду Олександр Тупицький вкотре не з’явився на засідання суду щодо розгляду клопотання про обрання йому запобіжного заходу.
Джерело: трансляція засідання суду
Деталі: Печерський районний суд Києва відклав до 29 квітня розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Тупицькому.
На засіданні у четвер адвокати Тупицького заявили, що суддя перебуває в лікарні. Сторона обвинувачення висловила застереження, що Тупицький може вводити суд в оману, оскільки захист не надав підтверджувальних документів, та просила суд про примусовий привід Тупицького до суду. Адвокат запевнив, що "лікарня обіцяє надіслати довідку протягом 15-20 хвилин".
Головуючий суддя оголосив перерву в засіданні до 10:00 29 квітня.
Валентина Романенко, УП