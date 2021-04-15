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Тупицький знову не з'явився в суд: захист каже - в лікарні

Четвер, 15 квітня 2021, 11:26

Відсторонений голова Конституційного суду Олександр Тупицький вкотре не з’явився на засідання суду щодо розгляду клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

Джерело: трансляція засідання суду

Деталі: Печерський районний суд Києва відклав до 29 квітня розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Тупицькому.

На засіданні у четвер адвокати Тупицького заявили, що суддя перебуває в лікарні. Сторона обвинувачення висловила застереження, що Тупицький може  вводити суд в оману, оскільки захист не надав підтверджувальних документів, та просила суд про примусовий привід Тупицького до суду. Адвокат запевнив, що "лікарня обіцяє надіслати довідку протягом 15-20 хвилин".

Головуючий суддя оголосив перерву в засіданні до 10:00 29 квітня.

Валентина Романенко, УП


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