Тупицкий снова не явился в суд: защита говорит - в больнице

Отстраненный председатель Конституционного суда Александр Тупицкий в очередной раз не явился на заседание суда по рассмотрению ходатайства об избрании ему меры пресечения.

Источник: трансляция заседания суда

Детали: Печерский районный суд Киева отложил до 29 апреля рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Тупицкого.

На заседании в четверг адвокаты Тупицкого заявили, что судья находится в больнице. Сторона обвинения выразила предостережение, что Тупицкий может вводить суд в заблуждение, поскольку защита не предоставила подтверждающих документов, и просила суд о принудительном приводе Тупицкого в суд. Адвокат заверил, что "больница обещает прислать справку в течение 15-20 минут".

Председательствующий судья объявил перерыв в заседании до 10:00 29 апреля.

Что предшествовало: 12 апреля сотрудники Государственной охраны не пустили Александра Тупицкого в помещение Конституционного суда на специальное пленарное заседание, которое он созвал из-за указа президента о его увольнении с должности судьи.

Тупицкий дважды игнорировал заседания Печерского райсуда Киева, который должен выбирать ему меру пресечения. Последний раз судья мотивировал это болезнью матери. Сторона обвинения подчеркивает, что никаких подтверждающих документов в пользу этого факта нет.

ГБР сообщило Тупицкому о подозрении в преступлениях по ч.2 ст.384, ст.386 УК (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний), хотя сам судья имитировал его невручение.