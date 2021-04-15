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Українці не мають довіри до Степанова і колишніх голів МОЗ – опитування

Четвер, 15 квітня 2021, 11:52

За результатами соціологічного дослідження, українці переважно не довіряють або ж не знають колишніх міністрів охорони здоров’я, а чинному главі міністерства Максиму Степанову довіряють лише 19% українців.

Джерело: результати опитування соцгрупи "Рейтинг"

Дослівно: "Міністру охорони здоров’я Максиму Степанову довіряють 19%, не довіряють – 37%, не знають такого – 34%. Екс-міністру Уляні Супрун довіряють 14%, не довіряють – 61%, не знають її – 17%.

Колишніх міністрів Іллю Ємця та Зоряну Скалецьку не знають майже половина опитаних. Довіряють їм близько 8-9%, не довіряють – близько третини".

Деталі: Більше половини опитаних вважають що МОЗ і президент Володимир Зеленський неефективно реагують на загрозу коронавірусу, а 30% вважають, що ефективно.

 

18% вважають ефективним реагування Кабінету міністрів і Верховної Ради, більше 60% - неефективним.

Соціологи відзначають, що у порівнянні із листопадом 2020 року спостерігається деяке зниження позитивних оцінок реагування на загрозу коронавірусу органів центральної влади.

 

Дослідження проводилося 24-28 березня серед українців в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Було опитано 2000 респондентів методом особистого інтерв’ю. Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.

Українська правда
Теми: опитуванняМОЗСтепанов


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