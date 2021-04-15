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В украинцев нет доверия к Степанову и бывшим главам Минздрава – опрос

Четверг, 15 апреля 2021, 11:52
В украинцев нет доверия к Степанову и бывшим главам Минздрава – опрос

По результатам социологического исследования, украинцы преимущественно не доверяют или не знают бывших министров здравоохранения, а действующему главе министерства Максиму Степанову доверяют только 19% украинцев.

Источник: результаты опроса соцгруппы "Рейтинг"

Дословно: "Министру здравоохранения Максиму Степанову доверяют 19%, не доверяют - 37%, не знают такого - 34%. Экс-министру Ульяне Супрун доверяют 14%, не доверяют - 61%, не знают ее - 17%.

Бывших министров Илью Емца и Зоряну Скалецкую не знают почти половина опрошенных. Доверяют им около 8-9%, не доверяют - около трети".

Детали: Более половины опрошенных считают что Минздрав и президент Владимир Зеленский неэффективно реагируют на угрозу коронавируса, а 30% считают, что эффективно.

18% считают эффективным реагирование Кабинета министров и Верховной Рады, более 60% - неэффективным.

 

Социологи отмечают, что по сравнению с ноябрем 2020 года наблюдается некоторое снижение положительных оценок реагирования на угрозу коронавируса органами центральной власти.

 

Исследование проводилось 24-28 марта среди украинцев во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Было опрошено 2000 респондентов методом личного интервью. Ошибка репрезентативности исследования не более 2,2%.

Украинская правда

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Темы: опросМинздравСтепанов
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