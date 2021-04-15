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Венедіктова розповіла представникам Держдепу і повіреній США про "кадрове перезавантаження"

Четвер, 15 квітня 2021, 13:12
Венедіктова розповіла представникам Держдепу і повіреній США про кадрове перезавантаження

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова обговорила реформу прокуратури із низкою представників Державного Департаменту США та посольства США.

Джерело: повідомлення Офіса генпрокурора

Дослівно: "Генеральний прокурор розповіла про досягнення актуальної реформи, а саме завершення основного етапу кадрового перезавантаження прокуратури – атестації.

Лейтмотивом на сьогодні стало забезпечення сталості реформи, збереження її результатів, для чого Офісом Генерального прокурора підготовлено відповідні нормативні зміни".

Деталі: Венедиктова під час зустрічі повідомила, що "кадрове очищення досягнуте, зокрема, і проведенням зовнішніх доборів".

В зустрічі взяли участь зокрема директор Ради національної безпеки з питань України Держдепартаменту США Крістофер Сміт і тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

Передісторія:

У грудні 2020 року президент Володимир Зеленський заявив, що за час його перебування при владі було "запущено та фактично закінчено реформу Генеральної прокуратури".

Теми: ВенедіктоваСША
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