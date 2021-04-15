Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Венедіктова розповіла представникам Держдепу і повіреній США про "кадрове перезавантаження"

Четвер, 15 квітня 2021, 13:12

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова обговорила реформу прокуратури із низкою представників Державного Департаменту США та посольства США.

Джерело: повідомлення Офіса генпрокурора

Дослівно: "Генеральний прокурор розповіла про досягнення актуальної реформи, а саме завершення основного етапу кадрового перезавантаження прокуратури – атестації.

Лейтмотивом на сьогодні стало забезпечення сталості реформи, збереження її результатів, для чого Офісом Генерального прокурора підготовлено відповідні нормативні зміни".

Деталі: Венедиктова під час зустрічі повідомила, що "кадрове очищення досягнуте, зокрема, і проведенням зовнішніх доборів".

В зустрічі взяли участь зокрема директор Ради національної безпеки з питань України Держдепартаменту США Крістофер Сміт і тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

Передісторія:

У грудні 2020 року президент Володимир Зеленський заявив, що за час його перебування при владі було "запущено та фактично закінчено реформу Генеральної прокуратури".

Теми: ВенедіктоваСША


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Меркель приєднається до переговорів Макрона та Зеленського – ЗМІ

"Червона" зона коронавірусу змістилася на схід України – ЦГЗ

В армії США вважають, що Україна може відбити атаку Росії "з часом" 

Українці не мають довіри до Степанова і колишніх голів МОЗ – опитування

доповнено Вірастюк переміг на довиборах в Раду – "Слуга народу"

РНБО обговорить війну таємно, Офіс президента озвучив частину питань

Усі новини...
Венедіктова
"Злити" справу за 90 днів. Прізвища та ролі усіх рятівників Татарова
Венедіктова про витік інформації у справі Приватбанку: Ми із Ситником розуміємо, хто і чому це зробив
Справа Шеремета: Венедіктова обіцяє врахувати свідчення білоруського інформатора
Останні новини
14:23
ФотоУ Донецьку облаштовують бомбосховища та готують ліжка в лікарнях – ЗМІ
14:22
У МОЗ анонсують вакцинальні центри, де зможуть робити 10 тисяч щеплень на добу
14:18
Нацбанк підвищив облікову ставку до 7,5% річних
14:17
Кремль заявив про неможливість зустрічі Байдена і Путіна найближчим часом
13:43
Ще 12 російських літаків арештували за польоти в окупований Крим
13:40
Українське молоко зможуть експортувати до Аргентини
13:39
Фінляндія готується прийняти 10 тисяч сезонних працівників, в тому числі з України
13:26
Президент Фінляндії поговорив з Зеленським після розмови з Путіним
13:25
Комітет рекомендував Раді ухвалили законопроєкт про платіжні послуги у цілому
13:24
МОЗ очікує вакцину Pfizer 16 квітня – Степанов
Усі новини...