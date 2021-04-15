Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Венедиктова рассказала представителям Госдепа и поверенной США о "кадровой перезагрузке"

Четверг, 15 апреля 2021, 13:12

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова обсудила реформу прокуратуры с рядом представителей Государственного Департамента США и посольства США.

Источник: сообщение Офиса генпрокурора

Дословно: "Генеральный прокурор рассказала о достижениях актуальной реформы, а именно завершении основного этапа кадрового перезагрузки прокуратуры - аттестации.

Лейтмотивом сегодня стало обеспечение устойчивости реформы, сохранение ее результатов, для чего Офисом Генерального прокурора подготовлены соответствующие нормативные изменения".

Детали: Венедиктова во время встречи сообщила, что "кадровые очистки достигнуты в том числе и проведением внешних отборов".

Во встрече приняли участие, в частности директор Совета национальной безопасности по вопросам Украины Госдепартамента США Кристофер Смит и временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин.

Предыстория:

  • В декабря 2020 года президент Владимир Зеленский заявил, что за время его пребывания у власти было "запущено и фактически закончено реформу Генеральной прокуратуры".

Украинская правда
Темы: ВенедиктоваСША


powered by lun.ua
Главное сегодня

Меркель присоединится к переговорам Макрона и Зеленского – СМИ

"Красная" зона коронавируса сместилась на восток Украины – ЦОЗ

В армии США считают, что Украина может отбить атаку России "со временем"

В украинцев нет доверия к Степанову и бывшим главам Минздрава – опрос

дополнено Вирастюк победил на довыборах в Раду – "Слуга народа"

СНБО обсудит войну тайно, Офис президента озвучил часть вопросов

Все новости...
Венедиктова
"Слить" дело за 90 дней. Фамилии и роли всех спасателей Татарова
Венедиктова об утечке информации по делу Приватбанка: Мы с Сытником понимаем, кто и почему это сделал
Дело Шеремета: Венедиктова обещает учесть свидетельство белорусского информатора
Последние новости
13:39
Финляндия готовится принять 10 тысяч сезонных работников, в том числе из Украины
13:24
Минздрав ожидает вакцину Pfizer 16 апреля – Степанов
13:20
Данилов призвал к отпору в войне на информационном фронте
13:15
Меркель присоединится к переговорам Макрона и Зеленского – СМИ
13:12
Венедиктова рассказала представителям Госдепа и поверенной США о "кадровой перезагрузке"
13:07
У Зеленского обещают масштабировать программу ипотеки под 7%
13:04
Убийство журналиста во времена Майдана: в деле появилось новае подозрение
12:48
"Красная" зона коронавируса сместилась на восток Украины – ЦОЗ
12:45
Еще одна табачная компания выиграла апелляцию по миллиардному штрафу
12:44
Контрольный пакет "Мотор Сичи" продали в оффшорах за $700 млн с нарушениями – Арахамия
Все новости...