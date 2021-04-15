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Венедиктова рассказала представителям Госдепа и поверенной США о "кадровой перезагрузке"

Четверг, 15 апреля 2021, 13:12
Венедиктова рассказала представителям Госдепа и поверенной США о кадровой перезагрузке

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова обсудила реформу прокуратуры с рядом представителей Государственного Департамента США и посольства США.

Источник: сообщение Офиса генпрокурора

Дословно: "Генеральный прокурор рассказала о достижениях актуальной реформы, а именно завершении основного этапа кадрового перезагрузки прокуратуры - аттестации.

Лейтмотивом сегодня стало обеспечение устойчивости реформы, сохранение ее результатов, для чего Офисом Генерального прокурора подготовлены соответствующие нормативные изменения".

Детали: Венедиктова во время встречи сообщила, что "кадровые очистки достигнуты в том числе и проведением внешних отборов".

Во встрече приняли участие, в частности директор Совета национальной безопасности по вопросам Украины Госдепартамента США Кристофер Смит и временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин.

Предыстория:

  • В декабря 2020 года президент Владимир Зеленский заявил, что за время его пребывания у власти было "запущено и фактически закончено реформу Генеральной прокуратуры".

Украинская правда

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Темы: ВенедиктоваСША
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