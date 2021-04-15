Венедиктова рассказала представителям Госдепа и поверенной США о "кадровой перезагрузке"

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова обсудила реформу прокуратуры с рядом представителей Государственного Департамента США и посольства США.

Источник: сообщение Офиса генпрокурора

Дословно: "Генеральный прокурор рассказала о достижениях актуальной реформы, а именно завершении основного этапа кадрового перезагрузки прокуратуры - аттестации.

Лейтмотивом сегодня стало обеспечение устойчивости реформы, сохранение ее результатов, для чего Офисом Генерального прокурора подготовлены соответствующие нормативные изменения".

Детали: Венедиктова во время встречи сообщила, что "кадровые очистки достигнуты в том числе и проведением внешних отборов".

Во встрече приняли участие, в частности директор Совета национальной безопасности по вопросам Украины Госдепартамента США Кристофер Смит и временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин.

Предыстория: