Венедиктова рассказала представителям Госдепа и поверенной США о "кадровой перезагрузке"
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова обсудила реформу прокуратуры с рядом представителей Государственного Департамента США и посольства США.
Источник: сообщение Офиса генпрокурора
Дословно: "Генеральный прокурор рассказала о достижениях актуальной реформы, а именно завершении основного этапа кадрового перезагрузки прокуратуры - аттестации.
Лейтмотивом сегодня стало обеспечение устойчивости реформы, сохранение ее результатов, для чего Офисом Генерального прокурора подготовлены соответствующие нормативные изменения".
Детали: Венедиктова во время встречи сообщила, что "кадровые очистки достигнуты в том числе и проведением внешних отборов".
Во встрече приняли участие, в частности директор Совета национальной безопасности по вопросам Украины Госдепартамента США Кристофер Смит и временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин.
Предыстория:
- В декабря 2020 года президент Владимир Зеленский заявил, что за время его пребывания у власти было "запущено и фактически закончено реформу Генеральной прокуратуры".