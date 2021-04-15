Росія просить не вважати військові навчання біля кордонів України "агресією"

Росія закликає Захід не розглядати вчення російської армії біля кордонів України як прояв "агресивних" намірів.

Джерело: представник МЗС РФ Марія Захарова, Meduza

Дослівно: "Вже другий тиждень наші дипломати в Москві і Відні закликають партнерів не спотворювати дійсність, не намагатися інтерпретувати планові російські заходи з бойової підготовки, що проводяться на російській території, як прояв агресивних намірів".

Деталі: За її словами, масштаби навчань РФ "набагато скромніші навчань збройних сил України і країн НАТО".

Захарова закликала Німеччину, Францію та інших партнерів не брати участь в "пропагандистській кампанії навколо нікому не загрожуючих заходів".

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