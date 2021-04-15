Росія просить не вважати військові навчання біля кордонів України "агресією"
Четвер, 15 квітня 2021, 17:29
Росія закликає Захід не розглядати вчення російської армії біля кордонів України як прояв "агресивних" намірів.
Джерело: представник МЗС РФ Марія Захарова, Meduza
Дослівно: "Вже другий тиждень наші дипломати в Москві і Відні закликають партнерів не спотворювати дійсність, не намагатися інтерпретувати планові російські заходи з бойової підготовки, що проводяться на російській території, як прояв агресивних намірів".
Деталі: За її словами, масштаби навчань РФ "набагато скромніші навчань збройних сил України і країн НАТО".
Захарова закликала Німеччину, Францію та інших партнерів не брати участь в "пропагандистській кампанії навколо нікому не загрожуючих заходів".
Передісторія:
- 30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак у Верховній Раді заявив, що Росія під виглядом підготовки до військових навчань "Запад 2021" стягує війська до кордону з Україною: вздовж російсько-українського кордону та на окупованих територіях Донбасу і Криму перебувають 28 батальйонних тактичних груп РФ.
- За інформацією української розвідки минулого тижня Росія завезла на окуповані території сходу України близько 250 своїх військовослужбовців і понад 2 тисячі тонн пального, також РФ посилює контроль за військовим майном в ОРДЛО.
- Президент Володимир Зеленський запевняє, що українська армія може дати відсіч будь-кому, проте мир на Донбасі буде досягатись дипломатичним шляхом.
- Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що перевірка військ Росії на кордоні з Україною триватиме ще кілька тижнів.