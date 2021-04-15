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Россия просит не считать военные учения у границ Украины "агрессией"

Четверг, 15 апреля 2021, 17:29

Россия призывает Запад не рассматривать учения российской армии у границ Украины как проявление "агрессивных" намерений.

Источник: представитель МИД РФ Мария Захарова, Meduza

Дословно: "Уже вторую неделю наши дипломаты в Москве и Вене призывают партнеров не искажать действительность, не пытаться интерпретировать плановые российские мероприятия по боевой подготовке, проводимые на российской территории, в качестве проявления агрессивных намерений".

Детали: По ее словам, масштабы учений РФ "гораздо скромнее учений вооруженных сил Украины и стран НАТО".

Захарова призвала Германию, Францию и других партнеров не участвовать в "пропагандистской кампании вокруг никому не угрожающих мероприятий".

Предыстория:

  • 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в Верховной Раде заявил, что Россия под видом подготовки к военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной: на оккупированных территориях Донбасса и Крыма находятся 28 батальонных тактических групп РФ.
  • По информации украинской разведки на прошлой неделе Россия завезла на оккупированные территории востока Украины порядка 250 своих военнослужащих и более 2 тысяч тонн горючего, также РФ усиливает контроль за военным имуществом в ОРДЛО.
  • Президент Владимир Зеленский уверяет, что украинская армия может дать отпор любому, однако мир на Донбассе будет достигаться дипломатическим путем.
  • Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что проверка войск России на границе с Украиной продлится до конца месяца.

Темы: РосcияУкраинаоружиеграницавойна


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