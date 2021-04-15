Россия просит не считать военные учения у границ Украины "агрессией"

Россия призывает Запад не рассматривать учения российской армии у границ Украины как проявление "агрессивных" намерений.

Источник: представитель МИД РФ Мария Захарова, Meduza

Дословно: "Уже вторую неделю наши дипломаты в Москве и Вене призывают партнеров не искажать действительность, не пытаться интерпретировать плановые российские мероприятия по боевой подготовке, проводимые на российской территории, в качестве проявления агрессивных намерений".

Детали: По ее словам, масштабы учений РФ "гораздо скромнее учений вооруженных сил Украины и стран НАТО".

Захарова призвала Германию, Францию и других партнеров не участвовать в "пропагандистской кампании вокруг никому не угрожающих мероприятий".

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