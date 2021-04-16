У Штатах вакцинували 80% літніх людей
П'ятниця, 16 квітня 2021, 06:55
80% людей похилого віку у США отримали щонайменше одну дозу вакцини проти COVID-19, 64% - повністю вакцинувалися.
Джерело: CNN з посиланням на дані Центрів з контролю і профілактики захворювань США
Деталі: Як зазначається, 48% дорослих американців отримали хоча б одну дозу вакцини. 30% - повністю вакциновані.
У США вже зробили 198 млн щеплень. Загалом близько 78,5 млн людей у країні повністю вакциновані, і майже 126 млн отримали принаймні одну дозу вакцини.
У середньому за тиждень у країні роблять 3,3 млн вакцинацій.
Нагадаємо:
- Вакцинація в США розпочалась 14 грудня.
- У США вакцинують препаратами від Pfizer-BioNTech і Moderna. Також нещодавно схвалили однодозову вакцину Johnson & Johnson.
- У середині березня президент США Джо Байден оголосив, що до 1 травня усі дорослі жителі США матимуть право отримати вакцину проти COVID-19.
- Байден збирається збільшити кількість вакцинованих осіб до 200 млн за перші 100 днів його перебування на посаді.