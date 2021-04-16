У Штатах вакцинували 80% літніх людей

80% людей похилого віку у США отримали щонайменше одну дозу вакцини проти COVID-19, 64% - повністю вакцинувалися.

Джерело: CNN з посиланням на дані Центрів з контролю і профілактики захворювань США

Деталі: Як зазначається, 48% дорослих американців отримали хоча б одну дозу вакцини. 30% - повністю вакциновані.

У США вже зробили 198 млн щеплень. Загалом близько 78,5 млн людей у країні повністю вакциновані, і майже 126 млн отримали принаймні одну дозу вакцини.

У середньому за тиждень у країні роблять 3,3 млн вакцинацій.

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