В Штатах вакцинировали 80% пожилых людей
Пятница, 16 апреля 2021, 06:55
80% пожилых людей в США получили по меньшей мере одну дозу вакцины против COVID-19, 64% - полностью вакцинировались.
Источник: CNN со ссылкой на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США
Детали: Как отмечается, 48% взрослых американцев получили хотя бы одну дозу вакцины. 30% - полностью вакцинированы.
В США уже сделали 198 млн прививок. Всего около 78,5 млн человек в стране полностью вакцинированы, и почти 126 млн получили хотя бы одну дозу вакцины.
В среднем за неделю в стране делают 3,3 млн вакцинаций.
Напомним:
- Вакцинация в США началась 14 декабря.
- В США вакцинируют препаратами от Pfizer-BioNTech и Moderna. Также недавно одобрили одноразовую вакцину Johnson & Johnson.
- В средине марта президент США Джо Байден объявил, что до 1 мая все взрослые жители США будут иметь право получить вакцину против COVID-19.
- Байден собирается увеличить количество вакцинированных лиц до 200 млн за первые 100 дней его пребывания в должности.