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В Штатах вакцинировали 80% пожилых людей

Пятница, 16 апреля 2021, 06:55
В Штатах вакцинировали 80% пожилых людей

80% пожилых людей в США получили по меньшей мере одну дозу вакцины против COVID-19, 64% - полностью вакцинировались.

Источник: CNN со ссылкой на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США

Детали: Как отмечается, 48% взрослых американцев получили хотя бы одну дозу вакцины. 30% - полностью вакцинированы.

В США уже сделали 198 млн прививок. Всего около 78,5 млн человек в стране полностью вакцинированы, и почти 126 млн получили хотя бы одну дозу вакцины.

В среднем за неделю в стране делают 3,3 млн вакцинаций.

Напомним:

  • Вакцинация в США началась 14 декабря. 
  • В США вакцинируют препаратами от Pfizer-BioNTech и Moderna. Также недавно одобрили одноразовую вакцину Johnson & Johnson.
  • В средине марта президент США Джо Байден объявил, что до 1 мая все взрослые жители США будут иметь право получить вакцину против COVID-19.
  • Байден собирается увеличить количество вакцинированных лиц до 200 млн за первые 100 дней его пребывания в должности.

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Темы: коронавирусвакцинацияСША
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