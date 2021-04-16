В Штатах вакцинировали 80% пожилых людей

80% пожилых людей в США получили по меньшей мере одну дозу вакцины против COVID-19, 64% - полностью вакцинировались.

Источник: CNN со ссылкой на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США

Детали: Как отмечается, 48% взрослых американцев получили хотя бы одну дозу вакцины. 30% - полностью вакцинированы.

В США уже сделали 198 млн прививок. Всего около 78,5 млн человек в стране полностью вакцинированы, и почти 126 млн получили хотя бы одну дозу вакцины.

В среднем за неделю в стране делают 3,3 млн вакцинаций.

Напомним: