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Степанов: Україна має контракти на 32 мільйони доз вакцин проти COVID

П'ятниця, 16 квітня 2021, 10:38

Україна вже законтрактувала 32 мільйони доз вакцин проти коронавірусу, 16 квітня прибудуть 117 тисяч доз вакцини Pfizer від ініціативи COVAX, а з травня-червня – 10 мільйонів доз вакцини Pfizer, які Україна купує у виробника. 

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у виступі з трибуни Верховної Ради

Пряма мова: "Сьогодні перші 117 тисяч доз вакцини Pfizer (від ініціативи COVAX – ред.) прибудуть до України. Наступні партії – 10 мільйонів доз вакцини Pfizer за прямими поставками – очікуємо, починаючи з травня-червня. 

Загалом у нас за поставками від різних виробників законтрактовано 32 мільйони доз вакцин. І ми продовжуємо контрактувати далі. 

Указ президента Володимира Зеленського щодо всеохопної імунізації українців вже цього року буде виконано у повному обсязі". 

Деталі: Степанов зазначив, що довкола вакцини Pfizer був ажіотаж як довкола панацеї, хоча на поставку від ініціативи COVAX Україна не впливає. 

Голова МОЗ також сказав, що ринку вакцин не існує, але є майже "піратська боротьба" за них. 

Він повідомив, що лише в цьому півріччі за проплаченими контрактами, без урахування ініціативи COVAX, Україна мала отримати 3,9 млн доз вакцин, "але контракти і поставки зриваються по всьому світу", а уряди забороняють своїм виробникам відправляти їх в інші країни.

Олена Рощенко, УП
Теми: вакцинаціяМОЗСтепановкоронавірусCovid-2019


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