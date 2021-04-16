Степанов: Україна має контракти на 32 мільйони доз вакцин проти COVID

Україна вже законтрактувала 32 мільйони доз вакцин проти коронавірусу, 16 квітня прибудуть 117 тисяч доз вакцини Pfizer від ініціативи COVAX, а з травня-червня – 10 мільйонів доз вакцини Pfizer, які Україна купує у виробника.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у виступі з трибуни Верховної Ради

Пряма мова: "Сьогодні перші 117 тисяч доз вакцини Pfizer (від ініціативи COVAX – ред.) прибудуть до України. Наступні партії – 10 мільйонів доз вакцини Pfizer за прямими поставками – очікуємо, починаючи з травня-червня.

Загалом у нас за поставками від різних виробників законтрактовано 32 мільйони доз вакцин. І ми продовжуємо контрактувати далі.

Указ президента Володимира Зеленського щодо всеохопної імунізації українців вже цього року буде виконано у повному обсязі".

Деталі: Степанов зазначив, що довкола вакцини Pfizer був ажіотаж як довкола панацеї, хоча на поставку від ініціативи COVAX Україна не впливає.

Голова МОЗ також сказав, що ринку вакцин не існує, але є майже "піратська боротьба" за них.

Він повідомив, що лише в цьому півріччі за проплаченими контрактами, без урахування ініціативи COVAX, Україна мала отримати 3,9 млн доз вакцин, "але контракти і поставки зриваються по всьому світу", а уряди забороняють своїм виробникам відправляти їх в інші країни.

Довідка: Україна розраховує на вакцинацію проти коронавірусу препаратами 4 компаній: AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac Biotech, Novavax.

Вакцина AstraZeneca – це векторна вакцина, розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською біофармацевтичною компанією AstraZeneca. В Україну ця вакцина доставлена з Індії під назвою "CoviShield", 500 тисяч доз надійшли першими 23 лютого.

Вакцина Pfizer-BioNTech – це мРНК-вакцина, розроблена німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer. Кодова назва цього препарату – BNT162b2, його називають також Comirnaty.

Вакцина Sinovac Biotech – це інактивована вакцина, розроблена китайським фармацевтичним підприємством, що спеціалізується на виробництві вакцин проти гепатиту та грипу. Ця вакцина має назву "CoronoVac".

Вакцина Novavax – це субодинична вакцина американської компанії Novavax.

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