Степанов: Украина имеет контракты на 32 миллиона доз вакцин против COVID

Украина уже законтрактовала 32 миллиона доз вакцин против коронавируса, 16 апреля прибудут 117 тысяч доз вакцины Pfizer от инициативы COVAX, а с мая-июня – 10 миллионов доз вакцины Pfizer, которые Украина покупает у производителя.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в выступлении с трибуны Верховной Рады

Прямая речь: "Сегодня первые 117 тысяч доз вакцины Pfizer (от инициативы COVAX – ред.) прибудут в Украину. Следующие партии – 10 миллионов доз вакцины Pfizer по прямым поставкам – ожидаем, начиная с мая-июня.

В целом у нас по поставкам от различных производителей законтрактовано 32 миллиона доз вакцин. И мы продолжаем контрактовать дальше.

Указ президента Владимира Зеленского по всеобъемлющей иммунизации украинцев уже в этом году будет выполнен в полном объеме".

Детали: Степанов отметил, что вокруг вакцины Pfizer был ажиотаж как вокруг панацеи, хотя на поставку от инициативы COVAX Украина не влияет.

Глава Минздрава также сказал, что рынка вакцин не существует, но есть почти "пиратская борьба" за них.

Он сообщил, что только в этом полугодии по проплаченными контрактам, без учета инициативы COVAX, Украина должна была получить 3,9 миллиона доз вакцин, "но контракты и поставки срываются по всему миру", а правительства запрещают своим производителям отправлять их в другие страны.