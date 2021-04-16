Степанов: Украина имеет контракты на 32 миллиона доз вакцин против COVID

Украина уже законтрактовала 32 миллиона доз вакцин против коронавируса, 16 апреля прибудут 117 тысяч доз вакцины Pfizer от инициативы COVAX, а с мая-июня – 10 миллионов доз вакцины Pfizer, которые Украина покупает у производителя.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в выступлении с трибуны Верховной Рады

Прямая речь: "Сегодня первые 117 тысяч доз вакцины Pfizer (от инициативы COVAX – ред.) прибудут в Украину. Следующие партии – 10 миллионов доз вакцины Pfizer по прямым поставкам – ожидаем, начиная с мая-июня.

В целом у нас по поставкам от различных производителей законтрактовано 32 миллиона доз вакцин. И мы продолжаем контрактовать дальше.

Указ президента Владимира Зеленского по всеобъемлющей иммунизации украинцев уже в этом году будет выполнен в полном объеме".

Детали: Степанов отметил, что вокруг вакцины Pfizer был ажиотаж как вокруг панацеи, хотя на поставку от инициативы COVAX Украина не влияет.

Глава Минздрава также сказал, что рынка вакцин не существует, но есть почти "пиратская борьба" за них.

Он сообщил, что только в этом полугодии по проплаченными контрактам, без учета инициативы COVAX, Украина должна была получить 3,9 миллиона доз вакцин, "но контракты и поставки срываются по всему миру", а правительства запрещают своим производителям отправлять их в другие страны.

Справка: Украина рассчитывает на вакцинацию против коронавируса препаратами 4 компаний: AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac Biotech, Novavax.

Вакцина AstraZeneca – это векторная вакцина, разработанная Оксфордским университетом и британско-шведской биофармацевтической компанией AstraZeneca. В Украину эта вакцина доставлена ​​из Индии под названием "CoviShield", 500 тысяч доз поступили первыми 23 февраля.

Вакцина Pfizer-BioNTech – это мРНК-вакцина, разработанная немецкой биотехнологической компанией BioNTech совместно с американским фармакологическим концерном Pfizer. Кодовое название этого препарата – BNT162b2, его называют также Comirnaty.

Вакцина Sinovac Biotech – это инактивированная вакцина, разработанная китайским фармацевтическим предприятием, специализирующимся на производстве вакцин против гепатита и гриппа. Эта вакцина называется "CoronoVac".

Вакцина Novavax – это субъединичная вакцина американской компании Novavax.

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