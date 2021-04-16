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Зеленський сподівається, що Макрон зробить штучне дихання Нормандському формату

П'ятниця, 16 квітня 2021, 10:42
Зеленський сподівається, що Макрон зробить штучне дихання Нормандському формату

Президент Володимир Зеленський напередодні візиту в Париж висловив сподівання, що президент Франції Еммануель Макрон зможе реанімувати Нормандський формат.

Про це глава держави сказав у інтерв’ю французькому виданню Le Figaro, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський висловив таке сподівання у відповідь на питання, чи вважає він Нормандський формат мертвим.

"Я думаю, що Еммануель Макрон здатний зробити йому штучне дихання. Але, чесно кажучи, він у глухому куті. Частина тіла не хоче ходити: Росія все блокує. Знову ж таки, важливе лише одне питання: хоче Росія закінчити війну чи ні? На це повинен відповісти Владімір Путін", - сказав глава держави.

Окремо він підкреслив, що Україна потребує європейської підтримки, зокрема, з боку Франції, на тлі російської агресії.

"Я розумію, що Еммануель Макрон хоче мати добрі відносини з Росією, але він повинен розуміти мою позицію. Звичайно, коли таке відбувається далеко від дому, це не так боляче, це все ще теоретично. Ми говоримо собі: зі мною такого ніколи не трапиться! Але історія показує, що це неправильно і що події можуть вас наздогнати. Зазвичай на вас нападають, коли ви цього не очікуєте", - сказав Зеленський.

"Ось чому нам, як і всім іншим, потрібні друзі і президенти, на яких можна спиратися, не побоюючись, що нас підведуть", - додав глава держави.

Зеленський підкреслив, що Еммануель Макрон повинен усвідомити небезпеку, "перш ніж події, схожі на українські, повторяться десь і заберуть життя людей".

16 квітня Володимир Зеленський відвідає Париж. Після переговорів з президентом Франції двоє лідерів проведуть відеозустріч з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗеленськийФранціянормандський формат
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