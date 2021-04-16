Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский надеется, что Макрон сделает искусственное дыхание Нормандскому формату

Пятница, 16 апреля 2021, 10:42
Зеленский надеется, что Макрон сделает искусственное дыхание Нормандскому формату

Президент Владимир Зеленский накануне визита в Париж выразил надежду, что президент Франции Эммануэль Макрон сможет реанимировать Нормандский формат.

Об этом глава государства сказал в интервью французскому изданию Le Figaro, сообщает "Европейская правда".

Зеленский выразил такую ​​надежду в ответ на вопрос, считает ли он Нормандский формат мертвым.

"Я думаю, что Эммануэль Макрона способен сделать ему искусственное дыхание. Но, честно говоря, он в тупике. Часть тела не хочет ходить: Россия все блокирует. Опять же, важен лишь один вопрос: хочет ли Россия закончить войну или нет? На это должен ответить Владимир Путин", - сказал глава государства.

Отдельно он подчеркнул, что Украина нуждается в европейской поддержки, в частности, со стороны Франции, на фоне российской агрессии.

"Я понимаю, что Эммануэль Макрон хочет иметь хорошие отношения с Россией, но он должен понимать мою позицию. Конечно, когда такое происходит далеко от дома, это не так больно, это все еще теоретически. Мы говорим себе: со мной такого никогда не случится ! Но история показывает, что это неправильно и что события могут вас догнать. Обычно на вас нападают, когда вы этого не ожидаете", - сказал Зеленский.

"Вот почему нам, как и всем остальным, нужны друзья и президенты, на которых можно опереться, не опасаясь, что нас подведут", - добавил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Эммануэль Макрон должен осознать опасность, "прежде чем события, похожие на украинские, повторятся где-то еще и заберут жизни людей".

16 апреля Владимир Зеленский посетит Париж. После переговоров с президентом Франции двое лидеров проведут видеовстречу с канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийФранциянормандский формат
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Весь мир заинтересован, чтобы работал "зерновой коридор"
Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет военной помощи
Зеленский приехал в Турцию: будет говорить с Эрдоганом
Последние новости
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
17:03
Тайная вечеря в поле и украшеный гирляндами танк: фото Рождества на передовой
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
16:45
Сколько стоит приготовить оливье перед Новым годом: сравнение цен
16:34
Россияне попали уже по третьей базе с гуманитаркой в Херсоне
16:18
видеоПротестующие в Белграде начали блокаду движения
16:02
В Украине продолжает дешеветь автогаз продолжает дешеветь
15:54
Зеленский: Минус пять российских самолетов задают настроение на следующий год
15:50
Большие сети АЗС за выходные снизили цены на топливо
15:45
обновленоВ Криворожском районе воздушники сбили российскую ракету
Все новости...
Реклама: