Зеленский надеется, что Макрон сделает искусственное дыхание Нормандскому формату

Президент Владимир Зеленский накануне визита в Париж выразил надежду, что президент Франции Эммануэль Макрон сможет реанимировать Нормандский формат.

Об этом глава государства сказал в интервью французскому изданию Le Figaro, сообщает "Европейская правда".

Зеленский выразил такую ​​надежду в ответ на вопрос, считает ли он Нормандский формат мертвым.

"Я думаю, что Эммануэль Макрона способен сделать ему искусственное дыхание. Но, честно говоря, он в тупике. Часть тела не хочет ходить: Россия все блокирует. Опять же, важен лишь один вопрос: хочет ли Россия закончить войну или нет? На это должен ответить Владимир Путин", - сказал глава государства.

Отдельно он подчеркнул, что Украина нуждается в европейской поддержки, в частности, со стороны Франции, на фоне российской агрессии.

"Я понимаю, что Эммануэль Макрон хочет иметь хорошие отношения с Россией, но он должен понимать мою позицию. Конечно, когда такое происходит далеко от дома, это не так больно, это все еще теоретически. Мы говорим себе: со мной такого никогда не случится ! Но история показывает, что это неправильно и что события могут вас догнать. Обычно на вас нападают, когда вы этого не ожидаете", - сказал Зеленский.

"Вот почему нам, как и всем остальным, нужны друзья и президенты, на которых можно опереться, не опасаясь, что нас подведут", - добавил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Эммануэль Макрон должен осознать опасность, "прежде чем события, похожие на украинские, повторятся где-то еще и заберут жизни людей".

16 апреля Владимир Зеленский посетит Париж. После переговоров с президентом Франции двое лидеров проведут видеовстречу с канцлером Германии Ангелой Меркель.