У Путіна відреагували на нові санкції США

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков запевняє, що нові санкції США проти РФ "не вплинуть на стабільність макроекономічної ситуації в Росії".

Джерело: Пєсков, якого цитує ТАСС, РБК

Пряма мова Пєскова: "Пристрасть США до введення санкцій залишається неприйнятною для РФ, заявив Пєсков. Принцип взаємності залишається основоположним при виборі Москвою відповіді на нові санкції Вашингтона, але остаточне рішення ухвалить президент...

Ви, напевно, вже чули заяви наших економістів щодо цього. Можу тільки повторити, що повною мірою забезпечується макростабільність, наш регулятор діє впевнено і успішно".

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