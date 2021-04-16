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У Путіна відреагували на нові санкції США

П'ятниця, 16 квітня 2021, 13:37
У Путіна відреагували на нові санкції США

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков запевняє, що нові санкції США проти РФ "не вплинуть на стабільність макроекономічної ситуації в Росії".

Джерело: Пєсков, якого цитує ТАСС, РБК

Пряма мова Пєскова: "Пристрасть США до введення санкцій залишається неприйнятною для РФ, заявив Пєсков. Принцип взаємності залишається основоположним при виборі Москвою відповіді на нові санкції Вашингтона, але остаточне рішення ухвалить президент...

Ви, напевно, вже чули заяви наших економістів щодо цього. Можу тільки повторити, що повною мірою забезпечується макростабільність, наш регулятор діє впевнено і успішно".

Що було раніше:

  • 15 квітня Сполучені Штати оголосили про нові санкції щодо Росії за втручання у вибори й зловмисну ​​кібердіяльність.
  • Зокрема, під санкції потрапили 6 російських технологічних компаній, які допомагали у хакерських атаках проти США російським спецслужбам та 32 юридичних та фізичних осіб, які намагались вплинути на вибори президента США у 2020 році, та здійснювали інші акти дезінформації, 8 фізичних та юридичних осіб, які пов’язані із окупацією Криму та репресіями на півострові.
  • Пізніше посла США викликали в МЗС РФ у зв'язку з новими американськими санкціями і обіцяють "важку" розмову.
  • Президент США Джо Байден оголосив про запровадження у США загальнонаціонального надзвичайного стану у зв’язку з "надзвичайною загрозою" через зовнішню діяльність уряду Російської Федерації.

"Українська правда" у Threads

Теми: санкціїСШАРосія
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