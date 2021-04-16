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У Путина отреагировали на новые санкции США

Пятница, 16 апреля 2021, 13:37

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уверяет, что новые санкции США против РФ "не повлияют на стабильность макроэкономической ситуации в России".

Источник: Песков, которого цитирует ТАСС, РБК

Прямая речь Пескова: "Пристрастие США к введению санкций остается неприемлемым для РФ, заявил Песков. Принцип взаимности остается основополагающим при выборе Москвой ответа на новые санкции Вашингтона, но окончательное решение примет президент…

Вы, наверное, уже слышали заявления наших экономистов на этот счет. Могу только повторить, что в полной мере обеспечивается макростабильность, наш регулятор действует уверенно и успешно".

Что было раньше:

  • Помимо этого, администрация президента США Джо Байдена ввела новые санкции против Российской Федерации за ее действия против суверенитета и интересов США – вмешательство в выборы и кибератаки.
  • Вскоре посла США вызвали в МИД РФ в связи с новыми американскими санкциями и обещают "тяжелый" разговор. 
  • Байден объявил о введении в США общенационального чрезвычайного положения в связи с "чрезвычайной угрозой" создаваемой внешней внешнюю деятельностю правительства Российской Федерации.

Темы: санкцииСШАРосcия


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