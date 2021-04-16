Київ просить церкви перейти в онлайн на час Великодніх свят
Міська влада столиці просить релігійні громади забезпечити відеотрансляцію богослужінь та призупинити проведення масових зібрань на час свят.
Джерело: КМДА з посиланням на заступника голови Валентина Мондриївського
Пряма мова: "Враховуючи наближення свят, міська влада звернулася до релігійних організацій усіх конфесій з проханням призупинити проведення масових богослужінь та як альтернативу забезпечити відеотрансляції з культових споруд на українських телеканалах та через Інтернет-мережу".
Деталі: У КМДА відзначили, що ситуація із захворюваністю на коронавірус у столиці невтішна. Саме тому влада сподівається на розуміння з боку релігійних громад.
Що передувало: Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що через коронавірус у місті готують додаткові протиепідеміологічні заходи на Великодні свята.
Передісторія:
- З 5 квітня у Києві запровадили посилений карантин. Пізніше обмеження продовжили до 30 квітня.