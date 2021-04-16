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Київ просить церкви перейти в онлайн на час Великодніх свят

П'ятниця, 16 квітня 2021, 17:31
Київ просить церкви перейти в онлайн на час Великодніх свят

Міська влада столиці просить релігійні громади забезпечити відеотрансляцію богослужінь та призупинити проведення масових зібрань на час свят.

Джерело: КМДА з посиланням на заступника голови Валентина Мондриївського

Пряма мова: "Враховуючи наближення свят, міська влада звернулася до релігійних організацій усіх конфесій з проханням призупинити проведення масових богослужінь та як альтернативу забезпечити відеотрансляції з культових споруд на українських телеканалах та через Інтернет-мережу".

Деталі: У КМДА відзначили, що ситуація із захворюваністю на коронавірус у столиці невтішна. Саме тому влада сподівається на розуміння з боку релігійних громад.

Що передувало: Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що через коронавірус у місті готують додаткові протиепідеміологічні заходи на Великодні свята.

Передісторія:

Українська правда

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Теми: Київкарантинцерква
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