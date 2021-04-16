Киев просит церкви перейти в онлайн на время Пасхальных праздников

Городские власти столицы просят религиозные общины обеспечить видеотрансляцию богослужений и приостановить проведение массовых собраний на время праздников.

Источник: КГГА со ссылкой на заместителя председателя Валентина Мондриевский

Прямая речь: "Учитывая приближение праздников, городские власти обратились к религиозным организациям всех конфессий с просьбой приостановить проведение массовых богослужений и как альтернативу обеспечить видеотрансляции из культовых сооружений на украинских телеканалах и через Интернет-сеть".

Детали: В КГГА отметили, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в столице неутешительна. Именно поэтому власти надеются на понимание со стороны религиозных общин.

Что предшествовало: Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что из коронавирус в городе готовят дополнительные противоэпидемические мероприятия на Пасхальные праздники.

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